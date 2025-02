Carnaval 2025: veja dicas de make, truques e produtos indispensáveis para curtir a folia Saiba o que levar na pochete para curtir sem preocupação Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 25/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h00 ) twitter

Carnaval é o momento de abusar de tudo que brilha Reprodução/Instagram/@podrechic

O Carnaval 2025 começa oficialmente nesta sexta-feira (28) e agora é o momento de escolher todas as inspirações de make para os dias de folia, além de separar os produtinhos que farão as criações virarem realidade.

Neste guia, o Makes & Afins elencou os itens indispensáveis para curtir a folia sem dor de cabeça e o maquiador Lavoisier, queridinho de famosas como Eliana, Angélica e Giovanna Antonelli, compartilhou alguns truques para melhorar o acabamento e aumentar a durabilidade da make do bloquinho.

Confira abaixo:

Produtos indispensáveis para curtir o Carnaval

Protetor solar

Proteção solar é inegociável. São, no mínimo, quatro dias de folia e você não quer se queimar logo no primeiro e perder toda a curtição, certo? Carnaval é sinônimo de horas de alta exposição solar, então a pele do corpo todo precisa ser protegida. São diversos formatos de protetor (creme, bastão, aerossol) então é só escolher o que melhor combina com você e não esquecer de passar. Prefira os com FPS acima de 30 para o corpo e acima de 50 para o rosto.

Não esqueça o leque para se refrescar no bloquinho Reprodução/Pinterest

Leque

Ainda no quesito calor, o leque vai ser seu maior aliado para dar uma refrescada durante o dia. Uma dica extra para quem quer ser precavido é: compre mais de um! A chance de você perder o leque durante a bateção carnavalesca é muito grande, então não corra o risco de ficar sem.

Cola de cílios

Esse é o produto mais coringa de todos e pode te salvar em ajustes durante o fervo, então é ótimo para deixar na pochete. Pode ser usado para colar glitter, pedrinhas, pérolas, etc. A melhor opção é a que fica transparente após secagem.

Fita crepe

Essa é a melhor dica para quem é usuário de glitter. Na hora de tirar a make, retire todas as partículas de glitter com a fita adesiva e depois remova o resto da maquiagem. Fazendo isso você não agride a pele e evita acidentes.

Demaquilante em óleo ou balm

Considerando que serão quatro dias de põe e tira a maquiagem, o ideal é buscar uma solução que não vai agredir e prejudicar a sua pele. Nesta hora os cleansing balms ou cleansing oils são seus melhores amigos. Diferente dos lenços demaquilantes ou produtos que precisam de algodão, eles conseguem derreter toda a maquiagem em poucos segundos.

Dica extra: duas opções baratas e fáceis de encontrar são os cleasing oil da Vizzela e da Bioré.

Dicas de quem entende de maquiagem

Protetor solar com cor x Base

Para Lavoisier, maquiador e expert em maquiagem de Eudora, a melhor solução é preparar a pele com um protetor solar translúcida potente e, em seguida, aplicar uma base de longa duração. “Gosto muito da Skin Sculpt, de Eudora, já que ela tem uma tecnologia que prolonga a hidratação e aumenta sua durabilidade na pele”, indica o especialista.

Para finalizar a pele e devolver contraste ao rosto, ele indica combinar bastante blush em creme e com a versão dele em pó, “para não correr o risco de escorrer na pele por conta do calor”.

Rímel colorido é ótima opção para quem quer uma make impactante com poucos produtos Reprodução/Instagram/@ciatelondon

Tem algum produtinho que devemos ficar longe?

“Qualquer produto glow ou com textura muito oleosa, pois eles tendem a sumir rapidamente. O ideal é optar por uma maquiagem com acabamento mate, especialmente para o look bloquinho. Aplique sempre um primer antes da base para garantir maior durabilidade no preparo da pele, e depois finalize com os demais produtos”, afirma.

Make básica e impactante

Pensando em quem não quer usar muitos produtos, mas, ainda assim, fazer uma make carnavalesca, Lavoisier compartilha dois produtinhos importantes: máscara de cílios (melhor ainda se for à prova d’água) e batom de longa duração.

“Acho que máscara de cílios não pode faltar e um batom mate com um tom vibrante também com longa duração, que você pode mudar ele a qualquer momento só passando um gloss por cima e fica lindo”, finaliza.

Dica extra: trocar a máscara de cílios tradicional por uma opção colorida eleva o look, deixando a beleza mais elaborada sem aumentar nenhum passo da make.

