Sozinha no Dia dos Namorados? Confira alguns rituais de autocuidado para passar o tempo Vamos usar esse momento para celebrar outro tipo de amor: o amor-próprio Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 12/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Integrar uma rotina de skincare na vida diária é mais do que cuidar da aparência.

O 12 de junho pode ser um dia de terror ou de amor. Tradicionalmente, se você está sozinha nesta data, as sensações que surgem são de frustração, solidão, insuficiência e carência. Porém, em vez de remoer a data (ou fingir que ela não existe), podemos usar a oportunidade para celebrar outro tipo de amor: o amor-próprio. Afinal, se você não ama si mesmo, como vai amar outra pessoa?

Esse é o momento de dar uma hidratada potente no rosto, passar um bom óleo no corpo e dar a atenção que eu sei que seu cabelo não está recebendo, por que quem tem vontade de lavar e hidratar os fios nesse frio? Hoje é o dia do banho premium!

Preparando o clima

Se você não tem aquela playlist no Spotify especial para relaxar, deixo aqui a minha favorita curada com muito carinho e dedicação por mim mesma. Separe algumas velas aromáticas — quanto menos luz, mais relaxante o ambiente fica — e dê o play para entrar no clima.

Hora do banho

Esse não é aquele momento de pura e simples higiene, então escolha produtos que vão proporcionar uma nova experiência sensorial. Um óleo de banho vai ajudar com a limpeza e hidratação, sem agredir a pele.

‌



Dica: O óleo de banho Dove tem alta concentração de glicerina, um poderoso umectante que atrai e retém a umidade da pele, e emulsiona em contato com água, fazendo a vez do sabonete e do óleo.

Cuidando do cabelo

O cuidado com o cabelo começa no banho, aposte em uma linha completa para nutir e hidratar os fios negligenciados. Passar um óleo ou creme prepara os fios para receber o shampoo, diminuindo os danos. Troque o condicionador pela máscara, para potencializar o tratamento.

‌



Ao sair do banho, proteja os fios com um protetor térmico e não esqueça de secar bem o cabelo. Manter os fios úmidos, além de ser prejudicial à saúde por conta do frio, também afeta a saúde das madeixas.

Dica: Para quem tem cabelos ressecados e elásticos, a linha ‘Nutri Acid.Complex’, de Eudora Siàge, tem uma máscara que nutre o interior da fibra capilar e blinda a superfície dos fios, hidratando e protegendo contra o ressecamento com um blend de ácidos e óleos.

‌



Na hora da finalização, uma ferramenta tecnológica é importante para evitar danos aos fios. Uma novidade no mundinho da beleza é a linha de secadores e modeladores GA.MA Italy, que têm óleo essencial aplicados nas grades dos secadores e nas placas das pranchas.

Pele hidratada no corpo todo

Para mim agora é o momento mais gostoso de todo banho premium: hidratar bem — muito bem mesmo — o corpo todo e, de quebra, fazer uma massagenzinha.

Com fragrância, ou sem, escolha um creme com textura mais pesada (que vai demorar mais a ser absorvido pela pele, prolongando o potencial de hidratação) e fórmula com ativos hidratantes como niacinamida, ácido hialurônico ou óleos de rosa-mosqueta, semente de uva ou amêndoas.

Dica: As manteigas hidratantes tradicionalmente têm essa textura mais densa.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.