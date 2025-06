Universo automotivo serve de inspiração para coleção de moda Marca italiana quis capturar a energia e estética do Paddock Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 06/06/2025 - 08h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 08h00 ) twitter

Coleção traz a identidade visual das pistas Divulgação

Designers sempre beberam na fonte das culturas pop e esportiva para se inspirarem na hora de criar coleções de moda. Nos anos 1970, Zuzu Angel incorporou elementos da diversidade cultural brasileira como rendas, chitas, cores vibrantes e estampas em suas criações e criou a “identidade brasileira” da época; Dapper Dan mergulhou no dandismo negro do Harlem e na cultura rap dos Estados Unidos dos anos 1980 para criar seu DNA.

Atualmente vemos ícones da música como Pharrell Williams e Tyler, the Creator usando sua experiência artística para agregar no criativo de moda masculina. Tyler até acenou para o mundinho da aviação, em 2024, em sua colaboração para a Louis Vuitton. Em 2025, o automobilismo foi a fonte de inspiração da italiana Fila.

A mistura entre dois universos é parte intrínseca da moda. Vestimentas são parte de uma cultura usadas como forma de expressão e identificação. A nova linha ‘Urban Culture’ se inspira na energia e estética do universo automotivo, que está conquistando espaço no mercado fashion e reafirmando a relevância da parceria entre moda e esporte.

A coleção traz peças clássicas reinventadas, com toques de modernidade, tecidos tecnológicos e design contemporâneo. As cores vermelho, branco e cinza dominam as peças, trazendo a identidade visual das pistas e apresentando um design conhecido no Paddock.

