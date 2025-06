Canetas emagrecedoras: solução definitiva ou promessa passageira? Tenho visto resultados incríveis, mas adianto: para mim, não funcionou Obesidade sem Tabu|Mariana VerdelhoOpens in new window 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 ) twitter

Uso de canetas emagrecedoras virou febre no Brasil Imagem criada por IA

As canetas emagrecedoras viraram febre no mundo inteiro. O Ozempic, por exemplo, ficou tão popular que até virou adjetivo para descrever rostos muito magros – e às vezes até um pouco flácidos. Elas chegaram com a proposta de ajudar pessoas com obesidade a emagrecer sem precisar recorrer diretamente à cirurgia bariátrica.

Apesar do sucesso e dos relatos de resultados incríveis – tenho amigas que perderam bastante peso e mal conseguiam comer durante o uso – a minha experiência foi bem diferente.

Antes de me casar, experimentei a Victoza (liraglutida). Era um tratamento caro (ainda que não tanto quanto as canetas mais recentes), mas resolvi tentar por três meses.

O resultado? Praticamente nenhum emagrecimento. Foi aí que conheci uma nutricionista e resolvi investir nela em vez do remédio. Deu super certo: perdi cerca de 6 kg na balança e 12 kg de gordura corporal. Meu corpo realmente mudou de composição.

Anos depois, já com o diagnóstico de obesidade, tentei o Ozempic (semaglutida). Mais uma vez, não tive bons resultados. Brinco que o único efeito foi colocar meu nome no Serasa, porque o tratamento pesa no bolso.

Eu fiz o uso da medicação por uns três meses, não senti falta de apetite, não tive enjoo e não emagreci. Acabei suspendendo o uso do medicamento. E o resto da história vocês já conhecem – acabei optando pela cirurgia bariátrica.

Mas voltando às canetas: em agosto, o Brasil terá suas primeiras canetas emagrecedoras de fabricação nacional, com preços entre 10% e 20% mais baratos que os das marcas importadas. Uma ótima notícia para quem convive com obesidade ou sobrepeso.

Sempre que esse assunto vem à tona, surgem várias dúvidas: Será que engordo tudo de novo se parar o tratamento? Quais são as contraindicações? Elas funcionam para todo mundo?

Para responder a essas e outras perguntas, convidamos o nutrólogo Dr. Arthur Carvalho, especialista em emagrecimento, lipedema e menopausa, que gravou um vídeo exclusivo para o Obesidade Sem Tabu. Ele explica como as canetas funcionam, em quais casos são indicadas e os cuidados necessários.

Confira o vídeo e tire suas dúvidas!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

