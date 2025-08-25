3 dias em Aurora do Tocantins: o tesouro escondido do Brasil que você precisa conhecer Praias de água doce com cor surreal e absurdamente cristalinas, esse destino precisa entrar na sua lista de viagens antes que vire tendência Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

Aurora do Tocantins é aquele tipo de destino que parece saído de um sonho. Localizada no sudeste do estado, na região das Serras Gerais, essa cidade pacata abriga praias de água doce com tons surreais, poços e rios incrivelmente azuis e uma natureza que abraça a gente por inteiro.

Cercada por cenários naturais exuberantes, Aurora do Tocantins é o lugar ideal para quem busca paz, contato com a natureza e aquele tempo desacelerado que a vida moderna anda nos roubando.

Neste roteiro de 3 dias, te mostro como aproveitar ao máximo cada cantinho dessa região encantadora.

Dia 1: Praias de água doce que parecem cenário de filme

‌



🌴 Praia do Pequizeiro

Um verdadeiro paraíso, ainda pouco conhecido. A Praia do Pequizeiro é daqueles lugares que te arrancam suspiros. O céu azul com o tom verde-esmeralda colore o cenário exuberante da natureza, com águas calmas, mornas, cristalinas e incrivelmente cristalinas. A vista é arrebatadora: bancos de areia branca, vegetação nativa, sombras de pequizeiros e um silêncio que cura.

Pri Mesiano boiando na Praia do Pequizeiro (Aurora do Tocantins - TO) Lucas Mesiano

É o tipo de lugar que você descobre e pensa: “Como isso ainda não viralizou?” Mas talvez o segredo esteja aí: na ausência de multidões, no som do vento entre as árvores, no mergulho sem pressa. Na beleza sem filtro. Por aqui, é possível relaxar na beira do rio, nadar, fazer “hidromassagem” nas quedas d’água, relaxar entre as sombras e curtir o silêncio.

‌



🌅 Dicas práticas:

Entrada: R$ 30

R$ 30 Estacionamento: Gratuito

Gratuito Trilha leve: 150m

150m Guia Obrigatório: Não

Não Estrutura: Alguns quiosques espalhados próximo ao rio, restaurante e banheiro.

Alguns quiosques espalhados próximo ao rio, restaurante e banheiro. Acesso: A partir do centro de Aurora do Tocantins, são cerca de 28 km de estrada de terra, em boas condições.

Saiba mais sobre a Praia do Pequizeiro, aqui.

🌿 Praia do Puçá

‌



Com a melhor infraestrutura de todos os atrativos, a Praia do Puçá tem vários bangalôs, com mesas, cadeiras e redes próximas ao rio, tem atendimento até na beira da água e um clima super acolhedor. Conta também com estrutura para camping e é um dos lugares mais instagramáveis da viagem. É ideal para quem quer passar o dia inteiro descansando e só curtindo a natureza. E pensa que é só isso? Veja as imagens… elas falam por si.

Praia do Puçá Lucas Mesiano

🌺 Praia do Segredo

Situada dentro da Praia do Puçá, a Praia do Segredo é guardada a 7 chaves. Se você não souber desse cantinho escondido atrás de uma das cercas, dificilmente vai chegar até lá. Quando fui, ninguém me falou nada, mas como eu já sabia, perguntei logo na entrada e eles me mostraram como acessar.

Praia do Segredo Lucas Mesiano

Por ter uma trilhazinha para chegar até lá, acaba sendo um espaço mais privativo - o que é maravilhoso, né? E como você me acompanha por aqui, também vai ter acesso a uma praia de água doce praticamente particular.

Quando chegar por lá, já diz que a jornalista e blogueira de viagens, Pri Mesiano, te revelou o tesouro escondido e que você também quer conhecer a praia do segredo, combinado?

Eu, sinceramente, amei demais. O visual é de tirar o fôlego: água cristalina em tons esverdeados, areia fina, palmeiras, sombra e água fresca e aquela sensação de paz absoluta.

✅ Informações úteis para planejar a sua visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 30 por pessoa

🚗 Estacionamento: Gratuito, em área aberta e de fácil acesso

📅 Quando ir: De maio a setembro é a melhor época (estação seca), com águas ainda mais cristalinas

🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo, protetor solar, repelente, garrafinha de água e uma câmera ou celular com bastante memória – você vai querer tirar muitas fotos!🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h👨‍👩‍👧‍👦 Precisa de guia?: Não 🏕 Infraestrutura: O local tem infraestrutura completa com área de camping, banheiros, restaurantes, lanchonetes, área sombreada e bangalôs de frente para a praia de água doce🥾 Trilha: Para a Praia do Puçá não há trilha – você já chega com o pé na areia. Para a Praia do Segredo, uma trilha curtinha e tranquila 🛣 Acesso: A partir do centro de Aurora do Tocantins, são cerca de 28 km de estrada de terra, em boas condições.

Saiba mais sobre a Praia do Puçá e do Segredo, aqui.

Dia 2: Aventuras em trilhas e poços cristalinos

💙 Poço Azul

Esse é um dos únicos atrativos onde é necessário fazer trilha para chegar até lá. São 3,5 km de caminhada em área aberta e não tem obstáculos pelo caminho, mas a contratação de um guia é obrigatória. O maior desafio é o sol e a areia, mas cada passo vale a recompensa.

Pri Mesiano no Poço Azul - Aurora do Tocantins (TO) Foto: Pri Mesiano / Arquivo Pessoal

A cor da água impressiona logo de cara: um azul intenso, quase hipnótico, que muda conforme o sol bate. Dá vontade de ficar horas ali, boiando em silêncio, ouvindo o som dos passarinhos e admirando a paisagem. Um cenário mágico para fotos, vídeos e, claro, lembranças inesquecíveis. A sensação é de estar em um refúgio secreto.

✅ Informações úteis para planejar a visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 30 por pessoa

🚗 Estacionamento: Gratuito

📅 Quando ir: Entre maio e setembro, durante a estação seca, quando a água fica ainda mais clara

🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo ou tênis, protetor solar, repelente, água e lanchinhos (não há venda no local). Câmera com proteção à prova d’água é uma boa!

🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

👨‍👩‍👧‍👦 Guia: Sim, é obrigatório (na região o serviço de guia custa R$150)

🏕 Infraestrutura: Não há lanchonete nem banheiros no Poço Azul, então vá preparado e leve seu lixo embora

🥾 Trilha: Curta e fácil, mas o sol e a areia podem ser um desafio

🛣 Acesso: Partindo do centro de Aurora do Tocantins, fica a cerca de 28 km de estrada de terra em boas condições para qualquer tipo de carro.

Saiba mais sobre o Poço Azul, aqui.

🌧️ Complexo do Parnatins

Esse é o atrativo mais diferentão de Aurora do Tocantins, isso porque você vai encontrar cânions impressionantes, cachoeiras, trilhas em mata nativa, poços de águas cristalinas e árvores monumentais, como o jatobá gigante e a famosa Árvore da Vida. Uma verdadeira imersão na natureza, com cenários que misturam aventura e contemplação. Reserve a tarde toda para explorar com calma.

Poço Verde no Complexo Parnatins Lucas Mesiano

✅ Informações úteis

🎟️ Entrada: R$ 50 por pessoa

🚗 Estacionamento: gratuito

📅 Melhor época: maio a setembro (água cristalina e trilhas mais seguras)

🕐 Funcionamento: diariamente das 8 h às 17 h

🥾 Trilha: Algumas trilhas leves e outras de nível moderado, com orientação do guia

🏕 Infraestrutura: sem infraestrutura

👨‍👩‍👧‍👦 Guia local: Obrigatório (valor médio de R$150 para grupos de até 6 pessoas). Aproveite para fazer o Poço Azul que também necessita de guia.

🎒 O que levar: Roupa leve para trilha, roupa de banho, canga, protetor solar, repelente, lanche, água e uma boa câmera

🛣️ Acesso: 18 km de estrada de terra em boas condições partindo de Aurora do Tocantins, cerca de 26 minutos de carro.

Saiba mais sobre o Complexo Parnatins, aqui.

Dia 3: Um mergulho no menor rio do Brasil e da América Latina

🌊 Rio Azuis

Considerado o menor rio do Brasil e da América Latina e o terceiro menor do mundo, o Rio Azuis tem apenas 147 metros de extensão. O que tem de pequeno em tamanho, tem de gigante em beleza. Água azul cristalina de deixar qualquer um boquiaberto.

Mergulho de Pri Mesiano no Rio Azuis (TO) Pri Mesiano

A sensação ao chegar é quase de entrar num mundo paralelo: a água brota de um olho d’água cristalino, contornado por pedras e vegetação nativa, formando um cenário digno de filme. E o melhor: você pode entrar e nadar nesse paraíso! A temperatura da água é uma delícia e quase não vi insetos por aqui. E o tom azul intenso muda conforme a luz do sol, criando um espetáculo natural que deixa qualquer filtro do Instagram no chinelo. É uma ótima pedida para encerrar a viagem em clima de gratidão. Próximo dali, há restaurante e pousada.

✅ Informações úteis para planejar a visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 20 por pessoa (valores podem ser atualizados em feriados ou alta temporada)

🚗 Estacionamento: R$30 em área aberta e de fácil acesso

📅 Quando ir: De maio a setembro é a melhor época (estação seca), com águas ainda mais cristalinas

🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo, protetor solar, repelente, garrafinha de água e uma câmera ou celular com bastante memória – você vai querer tirar muitas fotos!

🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

👨‍👩‍👧‍👦 Precisa de guia?: Não

🏕 Infraestrutura: O local tem infraestrutura completa com pousada, área de camping, banheiros, restaurantes, lanchonetes, banheiros, área sombreada.

🥾 Trilha: Bem curtinha e tranquila, com fácil acesso para todas as idades – são cerca de 200 metros do estacionamento até o rio.

🛣 Acesso: A partir do centro de Aurora do Tocantins, são cerca de 5 km de estrada asfaltada.

Saiba mais sobre o Rio Azuis, aqui.

Veja também:

Conclusão

Aurora do Tocantins é daquelas surpresas boas que o Brasil guarda com carinho. Rios de água cristalina, praias escondidas, trilhas leves e o tipo de paz que a gente sente no corpo.

A minha viagem à Aurora do Tocantins não se limitou a ser uma pausa na rotina, mas se transformou em uma verdadeira injeção de felicidade e tranquilidade. Ao refletir sobre esses momentos, é impossível não lembrar da sensação de leveza que me tomou ao ver aquele pôr do sol esplendoroso, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto o som suave das águas do rio me envolvia. A simplicidade da vida em Aurora do Tocantins, se apresenta de forma intensa, e é impressionante como tais momentos conseguem redesenhar nossos conceitos de felicidade. Não deixe de visitar esse incrível destino!

Quer descobrir outros lugares incríveis do nosso Brasilzão, então já me segue no Instagram @primesianoporai. Lá você também encontra dicas para viajar cada vez mais e melhor. Espero te ver por lá!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.