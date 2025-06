Multidão toma conta do Arraiá do Povo na Orla da Atalaia Evento, que compõe o Ciclo Junino no estado, acontece até 29/06 em Aracaju; confira! Arraiá R7|Do R7 10/06/2025 - 12h25 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h25 ) twitter

Público presente no Arraiá do Povo 2025 de Sergipe, o maior arraiá à beira-mar do país reprodução/TV Atalaia

O Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), arrastou uma multidão pelo segundo final de semana seguido.

Tarcísio do Acordeon e a banda Cavalo de Pau animaram a sexta-feira. No sábado faltou lugar quem quis acompanhar Cavaleiros do Forró e João Gomes. Já no domingo foi a vez do romantismo do forró das antigas da banda Cuscuz com Leite contagiar o público.

A TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, acompanhou as atrações. Assista:

Confira a programação do Forró Caju 2025.

Confira a programação do Arraiá do Povo em Sergipe.