Turistas recebem adereços e alimentos típicos com quadrilha junina em Aeroporto de Aracaju Ação de recepção terá início na próxima sexta-feira (30) e se estenderá até o final de junho na capital sergipana Arraiá R7|Do R7 23/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h35 )

Turistas serão recebidos com quadrilha junina e trio pé de serra no Aeroporto de Aracaju divulgação/Ascom Setur Aracaju

Turistas que desembarcarem no Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju (SE), a partir da próxima sexta-feira (30), serão recebidos com adereços e alimentos típicos com quadrilha junina e trios pé de serra.

A ação, que se estenderá até o fim de junho, faz parte do projeto ‘Bem-vindo ao País do Forró’ da prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

“Este é um trabalho de extrema importância. Nós precisamos qualificar os nossos produtos turísticos. O turista que chegar a Aracaju vai perceber já no desembarque porque Sergipe é o país do forró. As experiências positivas, as memórias que eles levarão daqui já começarão a ser construídas nos primeiros minutos. Esse turista certamente falará bem de nossa capital para amigos e familiares e um dia vai querer nos visitar novamente”, explica o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade.

