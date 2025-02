‘Setembro 5′ mostra lado eletrizante do jornalismo ao vivo ao retratar atentado de 1972 em Munique Filme estreou nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (30) Cine R7|Cris Massuyama 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 02h00 ) twitter

'Setembro 5' mostra a tensão na cobertura jornalística do atentado terrorista na Olimpíada de Munique Divulgação

A polícia alemã arromba as portas do estúdio de TV e invade uma transmissão urgente durante os Jogos Olímpicos de 1972, em Munique. A poucos metros dali, um ataque terrorista está em andamento e a televisão pode ter um papel decisivo. Essa é apenas uma das cenas de alta tensão de Setembro 5, que estreou nesta quinta-feira (30) nos cinemas do Brasil.

Naquele dia, o grande pesadelo dos alemães foi televisionado. A nação que queria deixar o fantasma do nazismo para trás via na tela um grupo de atletas israelenses sequestrados em plena Vila Olímpica.

Esse drama real já havia sido retratado por ninguém menos do que Steven Spielberg em 2005, no filme Munique. A obra mostrava a reação do serviço de inteligência israelense.

Desta vez, o diretor Tim Fehlbaum escolhe direcionar os holofotes para a cobertura jornalística feita pelo canal norte-americano ABC Sports.

A ação principal se passa dentro da sala de controle da transmissão, o chamado switcher. O atentado está lá fora, mas o desafio dos jornalistas nos estúdios é sustentar a cobertura em tempo real. E é fascinante observar a reconstituição de elementos da época, como o uso de rolos de filme e walkie-talkies.

O roteiro contou com a consultoria do jornalista Geoffrey S. Mason, que trabalhou na transmissão da ABC Sports naquele dia. E ele também está na telona: é interpretado pelo ator John Magaro, destaque do drama Vidas Passadas (2023).

Setembro 5 recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Roteiro Original. A política e os conflitos internacionais são temas sempre presentes na trama. A Segunda Guerra Mundial havia acabado há 27 anos, e os arredores de Munique ficaram marcados pelo campo de concentração de Dachau. Em 2025, ano em que o longa-metragem está sendo lançado, o fim do Holocausto completa 80 anos.

Mas o que Setembro 5 faz com maestria é um retrato vibrante dos desafios do jornalismo ao vivo. O relógio é o maior adversário dos dilemas morais. Exige jornalistas com valores éticos consolidados, que façam escolhas rápidas com muita clareza das consequências. Afinal, é certo seguir com uma cobertura em que as câmeras poderiam registrar um assassinato ao vivo? Essa e tantas outras questões seguem pulsantes até hoje.

Quando o comando do canal de TV nos Estados Unidos hesita em manter o plantão do atentado sob a responsabilidade de uma equipe especializada em Esportes, o chefão da ABC Sports Roone Arledge (interpretado com precisão por Pete Sarsgaard) é categórico em defender o próprio time. O que precisa ser feito em um momento histórico e dramático como aquele todo bom jornalista sabe, não importa a editoria.

“O nosso trabalho é contar as histórias desses indivíduos que estão com a vida em jogo”, ele diz, em tom frenético e direto - como todo o filme.

