Kang Seo Ha, atriz coreana de k-dramas, morre aos 31 anos Ela ficou conhecida principalmente por papéis nos k-dramas Nobody Knows e Heart Surgeon Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 14/07/2025 - 15h01 (Atualizado em 14/07/2025 - 15h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kang Seo Ha morreu aos 31 anos vítima de câncer de estômago Reprodução/Instagram/@yewonyewoni

A atriz sul-coreana Kang Seo Ha morreu nesta segunda-feira (14) aos 31 anos após uma batalha contra o câncer de estômago. Ela ficou conhecida principalmente por papéis nos k-dramas Nobody Knows e Heart Surgeons.

Formada pela Korea National University of Arts, ela iniciou sua carreira em 2012, aparecendo no videoclipe Getting Farther Away, do grupo Brave Guys. Sua estreia na atuação veio logo depois, com papéis em dramas como Schoolgirl Detectives (2014), Assembly (2015) e First Love Again (2016).

RESUMO DA NOTÍCIA A atriz sul-coreana Kang Seo Ha faleceu aos 31 anos após lutar contra câncer de estômago.

Ela ganhou fama por seus papéis nos k-dramas "Nobody Knows" e "Heart Surgeon".

Kang Seo Ha era formada pela Korea National University of Arts e começou sua carreira em 2012.

Recentemente, concluiu o filme "In the Net", que será lançado postumamente. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Recentemente ela concluiu um trabalho no filme In the Net, que será lançado postumamente.

A morte de Kang Seo Ha acontece menos de duas semanas depois do falecimento da também atriz Lee Seo-yi, conhecida principalmente por seu trabalho no dorama Cheongdam-dong Scandal, aos 43 anos.

‌



✅Siga o Cinema de Segunda no Instagram e veja mais dicas de filmes no Letterboxd!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.