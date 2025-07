O que aconteceu com o filme do ‘Quarteto Fantástico’ gravado nos anos 90? Produção no valor de US$ 1 milhão só foi feita para estúdio não perder os direitos sobre os personagens Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 22/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 02h00 ) twitter

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (24), marcando a estreia oficial dos personagens no Universo Cinematográfico da Marvel. Mas além das duas versões já conhecidas, lançadas em 2005 e 2015, você sabia que os heróis também foram adaptados para a telona nos anos 90?

O problema é que o filme gravado nos anos 90 que não foi lançado nos cinemas. Ele só sobreviveu graças a algumas cópias vazadas. A história por trás dele envolve um produtor picareta e um gênio do terror B que tentaram realizar o projeto com um orçamento muito limitado.

Entenda a treta do Quarteto Fantástico dos anos 90

A história começa ainda nos anos 80, quando o produtor alemão Bernd Eichinger conseguiu por US$ 250 mil, após um encontro com Stan Lee, os direitos de produção de um filme do Quarteto Fantástico. Na época o cinema de herói estava em baixa e a Marvel nem tinha o próprio estúdio. Os personagens da editora estavam espalhados principalmente em séries e filmes de TV.

A empresa de Eichinger, a pequena Constantin Films, logo viu que não conseguiria fazer o filme do Quarteto. Com isso o projeto foi sendo adiado.

Mas, pelo contrato, a Marvel retomaria os direitos dos personagens no final de 1992 caso um filme não fosse produzido. Então, Eichinger apelou para Roger Corman, o mestre do horror de baixo orçamento, para tirar um projeto do papel em pouco tempo e com pouquíssimo dinheiro.

Orçamento de apenas US$ 1 milhão

Com um orçamento de US$ 1 milhão e Corman como produtor, o filme começou a ser feito no finalzinho de 1992, apenas três dias antes do final do prazo para que os direitos dos personagens não fossem perdidos.

Oley Sassone, que tinha no currículo pérolas como Punhos Sangrentos 3, foi escolhido para dirigir o longa. No elenco, ninguém muito conhecido foi chamado para dar vida aos personagens.

A trama traz o básico da história de origem do Quarteto e o embate com o arquivilão Doutor Destino. Uma curiosidade: Mark Ruffalo, que depois seria o Hulk nos filmes da Marvel, fez testes para o papel, mas perdeu a vaga para Joseph Culp.

A falta de dinheiro da produção pode ser vista em tela. Tudo é, de fato, muito ruim: história, atuações, figurino, nada se salva. Os efeitos especiais de centavos e a caracterização do Coisa são os destaques negativos.

Projeto engavetado e salvo da destruição

As gravações foram encerradas em menos de um mês. O filme ficou pronto e um material de divulgação chegou a ser produzido. O lançamento, entretanto, foi adiado seguidas vezes, até ser definitivamente cancelado no começo de 1994.

Eichinger ordenou a destruição dos negativos das filmagens, mas uma cópia acabou escapando e virou objeto cult. Com a popularização do YouTube e semelhantes nos anos 2000, o filme finalmente pode ser visto por um público maior.

Stan Lee afirmou que Eichinger e Corman nunca quiseram lançar o Quarteto Fantástico, e que as filmagens foram só um subterfúgio para manter os direitos dos personagens. Os produtores, é claro, negaram a informação.

Proposital ou não, a tática deu certo. A Constantin Films manteve os direitos dos personagens e os repassou para a 20th Century Fox. O estúdio, então, fez a partir de 2005 dois filmes do Quarteto e um reboot dos personagens até ser adquirido pela Disney. Assim, finalmente a Marvel conseguiu ter de volta a sua principal família de heróis.

