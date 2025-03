Oscar tem maior chance do Brasil em 6 décadas e disputa acirrada nas principais categorias Filme brasileiro disputa o prêmio em três categorias na noite deste domingo (2) Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 02/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 02/03/2025 - 11h00 ) twitter

'Ainda Estou Aqui' tem chances reais de ganhar o Oscar neste domingo (2) Divulgação

É hoje! A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas entrega neste domingo (2), a partir das 22h, o Oscar de 2025. E o Brasil vive um clima de Copa do Mundo, com Ainda Estou Aqui disputando três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres).

Um pouco antes, às 19h30, o R7, em parceria com o Estação Nerd, faz uma live analisando o cenário da disputa e as chances de Ainda Estou Aqui na premiação. Você pode acompanhar o bate-papo na Home Page do R7 ou no canal do YouTube do Estação Nerd.

As chances de Ainda Estou Aqui

A torcida por Ainda Estou Aqui é grande. E o filme dá ao Brasil a sua maior chance de ganhar uma estatueta em mais de 60 anos. Das três categorias que disputa nessa noite, a de Melhor Filme Internacional é a que parece ser a mais perto da vitória.

Ainda Estou Aqui virou o favorito ao prêmio após a campanha de Emilia Pérez desabar com a descoberta de posts preconceituosos de sua protagonista, a atriz Karla Sofia Gascón. Mesmo assim, o longa francês, com exageradas 13 indicações em 2025, não pode ser considerado carta fora do baralho.

‌



Na disputa pelo prêmio de Melhor Atriz, Fernanda Torres corre por fora. Demi Moore, por A Substância, e Mikey Madison, por Anora, são favoritas. Mas a corrida está bem embolada e a vitória da brasileira não é impossível.

Afinal, Fernanda ganhou o Globo de Ouro e é a única entre as indicadas que teve uma atuação dramática, o que sempre dá um peso a mais para os votantes.

‌



Em Melhor Filme, a situação de Ainda Estou Aqui é mais complicada. Apenas uma vez o vencedor foi um filme internacional (Parasita, em 2020).

O jogo, entretanto, não está perdido. A disputa está embolada, com três filmes brigando pelo prêmio (Anora, O Brutalista e Conclave), o que pode dividir muitos votos e favorecer um azarão querido pelos votantes, como parece ser o caso do longa dirigido por Walter Salles.

‌



Com isso, são boas as chances de Ainda Estou Aqui acabar a noite com pelo menos um Oscar. A última vez que o país chegou tão forte assim na premiação foi em 1963, quando O Pagador de Promessas, vencedor da Palma de Ouro em Cannes, era o favorito em Melhor Filme Estrangeiro, mas perdeu para o francês Sempre aos Domingos.

O Quatrilho e O Que É Isso, Companheiro? foram coadjuvantes quando concorreram ao Oscar. Já Central do Brasil chegou forte em 1999, mas não teve chance contra o italiano A Vida É Bela.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Disputa acirrada em várias categorias

Uma das marcas do Oscar de 2025 é a imprevisibilidade. Não é só em Melhor Filme e Melhor Atriz que a disputa está embolada. Em Direção, Sean Baker (Anora) e Brady Corbet (O Brutalista) dividiram os principais prêmios da temporada.

Em Melhor Ator, Adrien Brody (O Brutalista) larga um pouco na frente, mas pode perder o prêmio para Timothée Chalamet (Um Completo Desconhecido).

Das categorias principais, apenas as de Ator e Atriz Coadjuvantes parecem definidas. Kieran Culkin (A Verdadeira Dor) e Zoe Saldaña (Emilia Pérez) já podem escolher o lugar onde vão guardar os seus Oscars em casa.

