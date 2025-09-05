Sabre de luz usado por Darth Vader em ‘Star Wars’ é leiloado por R$ 20 milhões Peça foi usada pelo ator David Prowse em algumas cenas de ‘O Império Contra-Ataca’ e ‘O Retorno de Jedi’ Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 05/09/2025 - 09h18 (Atualizado em 05/09/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Um fã de Star Wars arrematou um sabre de luz usado por Darth Vader por R$ 20 milhões.

O leilão ocorreu em Los Angeles e o valor é o mais alto já pago por um item da franquia.

A peça foi utilizada pelo ator David Prowse em cenas de O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi.

A Propstore, responsável pela venda, destacou a raridade dos acessórios originais da trilogia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Sabre de luz usado por Darth Vader na luta contra Luke Skywalker vale R$ 20 milhões Reprodução

O que você faria se tivesse R$ 20 milhões? Um fã da franquia Star Wars decidiu gastar essa grana para arrematar um sabre de luz usado por Darth Vader nos filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi.

O leilão aconteceu na noite desta quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o valor é o mais alto já pago por algum item da franquia Guerra nas Estrelas.

O sabre de luz, usado nos filmes, que foi vendido por R$ 20 milhões Propstore/Divulgação

A peça foi usada pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson em algumas cenas de luta nos dois filmes, que fazem parte da primeira trilogia da franquia.

“Os acessórios originais de sabre de luz da trilogia original de filmes são extremamente raros”, disse Brandon Alinger, diretor de operações da Propstore, responsável pela venda, ao The Hollywood Reporter. “É uma peça digna das melhores coleções do mundo”.

‌



Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Jurassic Park O museu americano Rodz and Bodz, especializado em carros de cinema, está fechando as portas. Por isso, os donos decidiram leiloar algumas réplicas de modelos famosos da telona ou da TV. Um deles é o icônico furgão usado em Jurassic Park Kraft Auctions Service/Divulgação

👉 Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.