Sabre de luz usado por Darth Vader em ‘Star Wars’ é leiloado por R$ 20 milhões
Peça foi usada pelo ator David Prowse em algumas cenas de ‘O Império Contra-Ataca’ e ‘O Retorno de Jedi’
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O que você faria se tivesse R$ 20 milhões? Um fã da franquia Star Wars decidiu gastar essa grana para arrematar um sabre de luz usado por Darth Vader nos filmes O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi.
O leilão aconteceu na noite desta quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. E o valor é o mais alto já pago por algum item da franquia Guerra nas Estrelas.
A peça foi usada pelo ator David Prowse e pelo dublê Bob Anderson em algumas cenas de luta nos dois filmes, que fazem parte da primeira trilogia da franquia.
“Os acessórios originais de sabre de luz da trilogia original de filmes são extremamente raros”, disse Brandon Alinger, diretor de operações da Propstore, responsável pela venda, ao The Hollywood Reporter. “É uma peça digna das melhores coleções do mundo”.
1 / 10
👉 Siga o Cinema de Segunda no Instagram, no YouTube e no TikTok!
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp