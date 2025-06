O rock brasileiro deve (e muito) a Brian Wilson Um dos fundadores do Beach Boys, deixou seu legado no nosso rock Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 11/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h38 ) twitter

O cantor e compositor Brian Wilson Licença Creaive Commons

Muitos atribuem aos Beatles a principal referência dos primórdios do nosso rock brasileiro. Verdade? Sim, mas não só eles. Os Beach Boys de Brian Wilson, que faleceu aos 82 anos, seguem na “competição” com o grupo de Liverpool na influência do nosso rock.

Foi em 1961 que Wilson, junto os seus irmãos Dennis e Carl, o primo Mike e o amigo Alan, fundou o que viria a ser um dos maiores grupos de rock nos Estados Unidos, os Beachs Boys. Considerado um dos maiores compositores da década de 60, suas canções, que falavam de praia, da juventude e de tantos outros temas, disputavam o primeiro lugar das paradas com as músicas dos Beatles.

Enquanto a disputa era acirrada por lá, por aqui, no Brasil, o rock começava a dar seus primeiros passos firmes. Nessa época, os grupos nacionais que se arriscavam no rock ainda não produziam suas próprias canções e tinha em grupos, como os Beach Boys, não só a base do que queriam ser, mas também suas canções estavam em seus setlist de bailes.

O grupo Beach Boys Divulgação

Muitos grupos da Jovem Guarda carregavam os Beach Boys na sua formação: músicas alegres, estilo e, principalmente, os vocais afinados.

Também era do grupo de Brian Wilson a “ideia” dos rocks instrumentais que se fazia muito no Brasil na primeira metade da década de 60. Era a surf music invadindo nossas terras e com muito sucesso.

Engana-se que os Beach Boys influenciaram somente lá no início do nosso rock ou na Jovem Guarda. Sua inspiração se arrastou por décadas. É possível encontrar seus traços em Raul, Mutantes, Titãs e tantos outros.

O grupo João Penca e seus Miquinhos Amestrados Reprodução

Mas se tem uma banda do nosso rock dos anos 80 que melhor traz em sua bagagem o som dos Beach Boys é a João Penca e Seus Miquinhos Amestrados, com seu rockabilly, surf music e muita alegria.

Rodrigo Santos, que já integrou o João Penca e seus Miquinhos Amestrados, falou para o Enigmas do Rock da importância da banda para o rock brasileiro. “Os discos Pet Sounds, Smile são muito bons. Posso falar que o Pet Sounds influenciou o álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, dos Beatles. Eu toquei nos Miquinhos e eles adoravam o Pet Sounds. Eu tenho influência dos Beach Boys nos lances que eu toquei”.

O músico Rodrigo Santos Divulgação

E a influência continua. Em entrevista ao programa Laboratório do Som, em 2016, quando perguntada qual música gostaria de ter composto, Pitty foi direta: God Only Knows, dos Beach Boys, sendo um dos compositores: Brian Wilson.

