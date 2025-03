Bárbara Evans rebate críticas sobre viagem com o marido após filho ser picado por escorpião Influenciadora foi acusada de ser negligente como mãe por deixar o filho doente e ir para a praia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/03/2025 - 11h55 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h14 ) twitter

Bábara Evans viajou com o marido dias após filho ser picado por escorpião Reprodução/Instagram/@barbaraevans22

A influenciadora Bárbara Evans rebateu os comentários maldosos sobre ter viajado com o marido após o filho de um ano ser picado por um escorpião e ter ido parar no hospital.

As pessoas começaram a criticá-la nas redes sociais, falando que ela foi negligente como mãe. Eles viajaram para a praia e deixaram as crianças com a avó paterna.

Os “haters” disseram que, primeiro, ela foi para a internet chorar pelo filho e pedir orações, pois o menino precisou ser levado às pressas para o hospital. No entanto, dois dias depois, ela apareceu viajando com o marido, postando fotos de biquíni e tomando sol.

Bárbara Evans respondeu: “Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Estou lendo uns comentários sobre a minha foto. ‘Como que a mãe pode viajar com um filho doente?’ Não tem filho doente não, amor. O Antônio foi picado, mas, graças a Deus, não precisava de antídoto”.

‌



Segundo a influenciadora, o menino está ótimo. “Está com os avós e com a dinda. Quando o filho está doente, a mãe sente. Mãe não consegue fazer nada. E sim, eu sou uma mãe extremamente dedicada. Não sou menos mãe por isso”, finalizou.

