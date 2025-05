Fabiano, dupla de César Menotti, revela novos hábitos após perder 40 kg; veja o antes e o depois Cantor falou sobre os desafios da rotina saudável em meio à correria dos shows Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/05/2025 - 11h20 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h20 ) twitter

Fabiano Menotti emagreceu 40 kg em dois meses Reprodução/Instagram/@fabianomenotti

A gente já tinha reparado que o cantor Fabiano, da dupla com César Menotti, deu aquela “secada” nos últimos tempos, né? 👀 Mas agora foi ele mesmo quem resolveu abrir o coração e falar sobre o assunto.

Em entrevista à revista Quem, o artista comentou a repercussão da mudança física após perder 40 kg em dois anos e explicou como isso impactou sua vida, principalmente nos palcos! Ele está na estrada com a turnê “XX anos – Intensidade”, que celebra as duas décadas da dupla sertaneja.

“Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso. A energia no palco mudou demais! Eu me sinto mais disposto e mais leve”, contou Fabiano, feliz com o novo momento.

Apesar de estar bem mais saudável, ele admitiu que manter o ritmo não é fácil com a rotina intensa de shows e viagens: “Agora, levo uma vida mais saudável dentro do possível, afinal estou sempre na estrada, então tento ao máximo manter um equilíbrio”, disse. “Não é fácil porque a rotina de show é pesada, mas o cuidado com a saúde, sem dúvida, fez uma diferença gigante. Saúde em primeiro lugar, é o que eu falo”, completou.

O cantor ainda contou que tem sido fonte de inspiração para muita gente: “Fico muito feliz em saber que a gente consegue inspirar algo positivo. Não tem coisa mais gratificante do que receber uma mensagem de alguém dizendo que começou a se cuidar, ou que melhorou de vida por algo que a gente falou”, afirmou.

Os fãs, claro, continuam acompanhando tudo de perto e dando aquela força. “O carinho é imenso, e a gente, no fundo, também se cuida mais por conta deles, porque a troca é linda. Se a gente inspira a galera a ser melhor, então a missão está cumprida”, disse.

Vale lembrar que em fevereiro Fabiano já havia postado o famoso antes e depois, mostrando o quanto mudou após a reeducação alimentar e os treinos. 💪🔥

Na legenda, ele brincou: “Sempre me perguntam sobre eu ter dado uma ‘murchada’.🤣 Já foram 40 kilos, fora o que ganhei de massa magra!!! E é só o começo pra ir tentando sempre uma vida mais saudável. E confesso que está sendo maravilhoso!!! Que dia que passa estou mais incentivado!!! Meu maior incentivo: Minha mulher mandou!!! 🤣🤣🤣🤣 @gabymenotti“.

Veja o post de Fabiano Menotti na íntegra:

