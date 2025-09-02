Thais Carla aposta em rotina pesada para perder 4 kg em 10 dias após bariátrica Depois de emagrecer 60 kg, influenciadora tem novo objetivo definido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 02/09/2025 - 10h15 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h15 ) twitter

Thais Carla eliminou 60 kg após cirurgia bariátrica Reprodução/Instagram/@thaiscarla

Thais Carla, de 33 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais na última segunda-feira (1º). A influenciadora e dançarina anunciou que está começando uma rotina intensa de exercícios com um objetivo bem definido: eliminar 4 kg em apenas 10 dias. 😳

A novidade chega quatro meses após Thais ter passado por uma cirurgia bariátrica, que já resultou na perda de 60 kg. Atualmente, ela está com 140 kg. 🔥

No domingo (31), durante um jantar com o marido, Thais compartilhou as dificuldades da fase pós-bariátrica. Ela contou que ainda não consegue comer um prato completo e precisa se alimentar com bastante calma.

“Dificuldade de um bariátrico. Há quatro meses que fiz a bariátrica… um prato delicioso, lindo, mas eu só consigo comer um pouquinho. Eu nem toquei no arroz. Tem que comer bem devagarzinho para não se engasgar. Pelo menos comigo acontece isso. Está tudo delicioso, mas é só ‘beliscadinha’”, revelou.

Thais reforçou que a cirurgia foi feita pensando em saúde e qualidade de vida, como ter mais fôlego para dançar e brincar com as filhas. Mesmo sendo conhecida por levantar a bandeira da autoaceitação e do combate à gordofobia, ela deixou claro que nunca defendeu a obesidade. 💪

