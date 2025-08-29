Bruna Biancardi ostenta casa de boneca de R$ 100 mil e em tamanho real para as filhas

Bruna Biancardi mostrou nas redes sociais que comprou uma casa de boneca em tamanho real para as filhas, Mavie e Mel, brincarem à vontade. Acontece que A Hora da Venenosa foi atrás do valor do “imóvel” e descobriu que custou nada mais, nada menos que mais de R$ 100 mil.

Isso porque só a casa custa quase R$ 85 mil, além dos adicionais, que são os objetos de decoração. Bruna compartilhou que existe um quarto, uma cozinha, armários e até jardim com bonecos na grama.

“Que menina que não gostaria de ter isso”, comentou Fabíola Reipert. Segundo a influenciadora, a ideia de trazer a casinha veio para despertar a imaginação e criar memórias inesquecíveis para as filhas.

