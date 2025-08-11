Perseguição? Bruna Biancardi é detonada após declaração de Dia dos Pais para Neymar

No Dia dos Pais, Bruna Biancardi homenageou Neymar com uma foto dele ao lado dos quatro filhos. Mas a influenciadora digital logo foi detonada pelo que escreveu na legenda: "Ver você como pai, não apenas das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho". O público apontou que a influenciadora digital "separou" as filhas dos outros herdeiros do jogador. "Pegaram no pé dela gratuitamente", opinou Fabíola Reipert. Veja!



