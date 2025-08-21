Web aponta armação em escândalo de Bia Miranda e Gato Preto: ‘Tudo planejado’
Internautas acusam casal de ter orquestrado situação para influenciadora sair como vítima e não ser cancelada
O escândalo envolvendo Bia Miranda e o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, continua dando o que falar nas redes sociais.
Depois do acidente de carro que destruiu a Porsche de R$ 1,5 milhão do influenciador e deixou um jovem ferido, a história ganhou novos capítulos com um flagra comprometedor: Gato Preto foi encontrado pela polícia nu e acompanhado de duas mulheres também nuas no apartamento. 😳
Nas redes sociais, Bia inicialmente tentou minimizar a situação e chegou a publicar stories afirmando que estava indo à delegacia para resolver o caso. Mas logo depois apagou as postagens quando o vídeo do flagra veio à tona.
Essa reviravolta fez muita gente desconfiar. Internautas apontaram que tudo pode ter sido uma armação para que Bia saísse como vítima e não fosse cancelada com o namorado.
“Tudo planejado pra Bia sair como vítima, já que os dois não podem ser cancelados juntos, porque a renda deles vem das redes sociais. Assim a Bia sairia como vítima. Eles são bons, devemos admitir”, comentou uma seguidora.
Outro internauta concordou: “Foi isso mesmo 👏👏👏”.
Será? 👀
✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp