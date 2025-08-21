Web aponta armação em escândalo de Bia Miranda e Gato Preto: ‘Tudo planejado’ Internautas acusam casal de ter orquestrado situação para influenciadora sair como vítima e não ser cancelada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/08/2025 - 12h53 (Atualizado em 21/08/2025 - 12h53 ) twitter

Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em acidente de carro Reprodução/Instagram/@biamiranda/@ca1black

O escândalo envolvendo Bia Miranda e o influenciador Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, continua dando o que falar nas redes sociais.

Depois do acidente de carro que destruiu a Porsche de R$ 1,5 milhão do influenciador e deixou um jovem ferido, a história ganhou novos capítulos com um flagra comprometedor: Gato Preto foi encontrado pela polícia nu e acompanhado de duas mulheres também nuas no apartamento. 😳

Nas redes sociais, Bia inicialmente tentou minimizar a situação e chegou a publicar stories afirmando que estava indo à delegacia para resolver o caso. Mas logo depois apagou as postagens quando o vídeo do flagra veio à tona.

Essa reviravolta fez muita gente desconfiar. Internautas apontaram que tudo pode ter sido uma armação para que Bia saísse como vítima e não fosse cancelada com o namorado.

‌



“Tudo planejado pra Bia sair como vítima, já que os dois não podem ser cancelados juntos, porque a renda deles vem das redes sociais. Assim a Bia sairia como vítima. Eles são bons, devemos admitir”, comentou uma seguidora.

Outro internauta concordou: “Foi isso mesmo 👏👏👏”.

‌



Será? 👀

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.