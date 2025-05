‘Jogador reborn’: Neymar entra em campo e dura menos que Gretchen em reality show Comparado a um bebê reborn, estrela dos Santos não consegue salvar o time da eliminação na Copa do Brasil Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 23/05/2025 - 09h25 (Atualizado em 23/05/2025 - 09h31 ) twitter

Neymar entrou em campo nos últimos 20 minutos contra o CRB, após 36 dias sem jogar devido a uma lesão muscular na coxa, mas mesmo assim não conseguiu evitar a eliminação do Santos da Copa do Brasil.

COPA DO BRASIL - CRB x Santos - Estádio Rei Pelé (22/05/2025) - Fotos: Raul Baretta/ Santos FC. Fotos: Raul Baretta/ Santos FC.

Até a Gretchen ficou mais tempo dentro de um reality show que o Neymar em campo, 👀👀👀. Junto de Esdras, a Rainha do Rebolado abandonou a sétima edição do Power Couple após o resultado da DR desta quinta-feira (22).

Não é o primeiro reality que a Gretchen abandona, em 2016 a personalidade pediu para sair da Fazenda 39 dias após o confinamento.

Além do “carinho da torcida”, Neymar ganhou apelidos curiosos nas redes sociais… Jogador reborn… É caro, tá na moda e não serve para nada 😂😂😂 Achei criativo! E vocês? 😂😂😂😂

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.