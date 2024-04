Beyoncé lidera ranking de música country nos EUA e registra recorde

Alto contraste

Baita conquista! Após anunciar que está na era country de sua carreira e lançar as primeiras duas músicas do novo álbum, Beyoncé começou a colher os frutos do seu investimento.

Em ranking de música country da Billboard, a cantora se tornou a primeira mulher negra a ocupar o topo da lista.

Keila Jimenez comentou a respeito da relação polêmica entre os artistas negros e a música country nos Estados Unidos, que faz surgir a discussão sobre um possível preconceito.

“[Essa música] gruda na cabeça da gente”, comentou Keila Jimenez.