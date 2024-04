Alto contraste

Lei do retorno! Durante um show de Ludmilla em Florianópolis (SC), a cantora foi atingida por um copo de bebida jogado por uma fã. Ela não ficou nada feliz e devolveu jogando água no público. As imagens viralizaram na internet e dividiram opiniões.

“Gerou polêmica, mas é difícil levar bebida na cara, não é?”, questionou Keila Jimenez.