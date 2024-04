Mark Ruffalo ganha estrela na Calçada da Fama e reencontra Jennifer Garner Protagonistas do filme De Repente 30 estavam juntos em cerimônia dedicada ao ator

Aos 56 anos, Mark Ruffalo ganhou uma estrela na Calçada da Fama, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e celebrou o momento.

“Demorou, hein, Hollywood? Ele merece faz tempo”, comentou Keila Jimenez.

E, como é tradição, teve também uma cerimônia, que contou com a presença de Jennifer Garner, atriz com quem protagonizou um clássico do cinema, o filme De Repente 30.

Os dois ainda tiveram um momento fofo reproduzindo uma cena do longa-metragem.