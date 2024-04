Menino Ney? Não mais! Neymar comemora os 32 anos com festa luxuosa no RJ Convidados precisaram lacrar seus celulares para entrar no local da celebração

Menino Ney? Não mais, né? Astro do futebol, Neymar comemorou os 32 anos com uma festa luxuosa no Rio de Janeiro. “Eu só vou contar para você, porque ninguém viu”, explica Keila Jimenez. Afinal, todos os convidados tiveram que lacrar seus celulares para entrar na celebração.

O tema da festa foi Cassino e contou com a presença de diversos nomes do funk e do futebol. Assista!