Sofía Vergara mostra mansão de R$ 129 milhões em que mora sozinha

Melhor sozinha do que mal acompanhada? A atriz Sofía Vergara abriu as portas de sua mansão, avaliada em R$ 129 milhões, para uma revista internacional de arquitetura, e um fato chocou o público: a estrela de cinema mora sozinha no casarão.

Localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, o imóvel tem 17 mil metros quadrados, dez banheiros, seis quartos, um closet recheado e muito mais.

“Tudo o que vocês podem imaginar tem nessa casinha”, comentou Keila Jimenez.

Sofía disse que gosta de morar em uma casa grande para receber os amigos e dar festas.