5 dicas essenciais para cuidar bem da pele do rosto todos os dias

Divulgação

Cuidar da pele vai muito além da estética: é também uma forma de manter a saúde em dia e prevenir o envelhecimento precoce. Com a rotina agitada e a exposição constante à poluição, ao sol e até à tela do celular, uma boa rotina de skincare é essencial. Especialistas em dermatologia reforçam que a prevenção e a constância são os maiores segredos de uma pele saudável.

A seguir, confira cinco dicas práticas e eficazes para manter a pele bonita e bem cuidada em qualquer idade:

1. Limpeza é o primeiro passo

Lavar o rosto duas vezes ao dia — de manhã e à noite — ajuda a remover impurezas, oleosidade e resíduos de maquiagem. Uma pele limpa absorve melhor os produtos e evita o surgimento de acne, explicam os dermatologistas. Use sabonetes específicos para o seu tipo de pele (oleosa, seca, mista ou sensível).

2. Protetor solar todos os dias

Mesmo em dias nublados ou dentro de casa, o protetor solar é indispensável. A radiação ultravioleta (UV) e a luz visível — emitida por lâmpadas e telas — podem causar manchas e envelhecimento precoce. Prefira produtos com FPS 30 ou superior e reaplique a cada três horas.

3. Hidratação é fundamental

A hidratação mantém a barreira de proteção da pele intacta e ajuda a reter a umidade natural. Escolha hidratantes adequados ao seu tipo de pele e aplique após o banho ou a limpeza facial. Beber bastante água também é essencial para manter a pele firme e luminosa.

4. Cuide da alimentação

A beleza da pele começa de dentro. Alimentos ricos em vitaminas A, C, E e ômega-3 ajudam na regeneração celular e no combate aos radicais livres. Evite excesso de açúcar e ultraprocessados, que podem aumentar a inflamação e a oleosidade.

5. Durma bem e reduza o estresse

Durante o sono, o corpo se regenera e a pele se repara. Dormir entre 7 e 8 horas por noite é fundamental para evitar olheiras, inchaço e aparência cansada. Técnicas de relaxamento, como meditação e exercícios respiratórios, também ajudam a manter o equilíbrio hormonal e a saúde da pele.

Mais do que seguir modismos, o verdadeiro segredo para uma pele saudável está na disciplina e no cuidado diário. Consultar um dermatologista regularmente e entender as necessidades da sua pele é o melhor investimento para o futuro.