Higiene pessoal: confira só esse segredinho especial da Tici e da Márcia Fu As apresentadoras vivem uma rotina semanal intensa, mas contam com a ajuda do gel antitranspirante Secret, que oferece proteção eficaz contra suor e mau odor por até 48 hora

Reprodução

A Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, e a ex-Fazenda Márcia Fu, estrela do Fuzenda, vivem uma rotina semanal intensa de gravação. Tem correria, troca de look, entrevistas, corre, corre para lá e para cá, mas também muita descontração e diversão.

E sabe qual é o segredinho da dupla para ficar cheirosa o dia todo? Secret! O gel antitranspirante da marca oferece proteção eficaz contra suor e mau odor por até 48 horas e, como tem fórmula transparente, não deixa resíduos nas roupas na aplicação.

Clique aqui e conheça a linha completa.