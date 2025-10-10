Confira tudo o que a Ticiane Pinheiro faz numa manhã de folga do trabalho A apresentadora do Hoje em Dia aproveita esses dias para organizar as coisas de casa e também tira um tempinho para se cuidar. Confira!

Reprodução

Todos os dias pela manhã a Ticiane Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, está ao vivo na televisão, mas tem sempre uma folga na semana. Ela aproveita esses dias para organizar as coisas de casa e também tira um tempinho para se cuidar.

“É folga do trabalho, mas nem por isso menos corrido. E no meio disso tudo tenho um segredinho para me deixar sempre protegida, cheirosa e sem aquelas manchas nas roupas na aplicação: Secret!”, revela.

É exatamente isso que o desodorante em gel invisível Secret oferece. Um produto inovador, com aplicação transparente, que proporciona absorção rápida e proteção imediata.

Com tecnologia de ativação instantânea, ele começa a funcionar mesmo antes de entrar em contato com o suor, garantindo proteção instantânea contra a transpiração e mantendo você protegida e seca o dia todo. Secret oferece 48h de proteção, com fragrâncias suaves que vão do floral ao cítrico, passando por opções como lavanda, algodão, berry, jasmim e flor de laranjeira.

Clique aqui e conheça a linha completa.