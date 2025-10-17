Descubra como aproveitar a primavera com bem-estar É tempo de renascer e florescer nessa estação, além de cuidar da sua saúde e higiene, da pele e da mente

Freepik Infocuspix

Com dias mais longos, temperaturas amenas e um clima de renovação, a primavera é o momento perfeito para desacelerar, cuidar de si e curtir a vida ao ar livre, mas também exige atenção a alguns cuidados para manter o corpo e a mente em equilíbrio.

Confira 5 dicas para viver a estação com mais leveza, saúde e energia positiva:

1. Hidratação

Mesmo com temperaturas mais suaves, beber água é indispensável. O clima seco em muitas regiões pode ressecar a pele e os lábios. Além da água, inclua no cardápio frutas ricas em líquidos, como melancia, abacaxi e laranja, que ajudam a manter o corpo equilibrado e revigorado.

‌



2. Alimentação

Com tantas opções de frutas, verduras e legumes da época, a estação é ideal para colorir o prato. Aposte em alimentos leves, ricos em fibras e antioxidantes, que fortalecem o sistema imunológico e mantêm o corpo disposto.

‌



3. Vestimenta

A primavera pede cores alegres e tecidos confortáveis. Algodão, viscose e linho ajudam a pele a respirar. Cores vivas e estampas florais trazem o espírito da estação — e ainda levantam o astral!

‌



4. Pele

Com o aumento gradual da exposição solar, é hora de reforçar o uso do protetor solar e preparar a pele para o verão que vem aí. Hidrate diariamente e prefira produtos leves. Um bom protetor labial com FPS também é indispensável.

5. Higiene

