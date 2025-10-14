Confira 5 dicas para deixar sua make impecável
Maquiagem ideal é aquela que realça a sua beleza, garantem os especialistas
Quem nunca sonhou com aquela make leve, natural e perfeita que dura o dia todo? Pois é, o segredo não está em usar dezenas de produtos, mas sim em saber preparar a pele e aplicar a maquiagem com técnica e leveza.
A maquiagem ideal é aquela que realça a sua beleza, garantem os especialistas. Não é a mais carregada, mas a que faz você se sentir bem no espelho. Com poucos passos e os produtos certos, dá para realçar a beleza natural e manter o look impecável o dia inteiro. Confira!
1. Pele bem cuidada
Antes de pensar na base ou no corretivo, cuide da pele. Limpe, tonifique e hidrate o rosto. A maquiagem adere melhor e dura mais quando a pele está hidratada e equilibrada.
2. Escolha a base certa
Nada de exageros! O ideal é uma base com cobertura leve a média, que uniformize o tom da pele sem pesar. Teste sempre o produto no rosto — e não na mão — para encontrar o tom exato.
3. Olhos marcantes
Se for apostar em uma sombra colorida, opte por lábios mais neutros — e vice-versa. O equilíbrio é a chave. Um toque de iluminador no canto interno dos olhos abre o olhar, e a máscara de cílios é indispensável para dar definição e destaque.
4. Blush e iluminador
O blush devolve cor e vitalidade ao rosto, enquanto o iluminador dá o toque final de frescor. A dica é aplicar o blush nas maçãs do rosto e o iluminador nos pontos altos (têmporas, ponta do nariz e arco do lábio).
5. Toque de personalidade
Batom é o toque de confiança. Pode ser nude, vermelho ou rosado — o importante é se sentir bem.
Uma maquiagem linda não depende de muitos produtos, mas de técnica, leveza e preparo da pele. A make ideal é aquela que realça a beleza natural e faz a pessoa se sentir bem consigo mesma.