Você sabia que o calor pode mudar completamente a forma como a insulina age no organismo? A Beatriz Scher, do Biabética, conta como lidar com isso no dia a dia e aproveita para compartilhar um segredo de autocuidado. Confira!



A Beatriz Scher, do Biabética, um canal de educação em diabetes com conteúdos sobre o tema, gravou um vídeo especial para explicar de que maneira o calor pode mudar completamente a forma como a insulina age no corpo. Ela conta como lidar com isso no dia a dia e aproveita para compartilhar um segredo de autocuidado.

