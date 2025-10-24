Aprenda a diferença entre desodorante e antitranspirante e para que serve cada um deles Sabemos que é importante aplicar produtos nas axilas para evitar suor e mau odor; veja qual é o mais indicado para você

O desodorante antitranspirante é o principal aliado contra o mau odor nas axilas. Crédito: Freepik

Os desodorantes e antitranspirantes são alguns de nossos principais aliados quando o assunto é autocuidado. Afinal, mais do que cosméticos, esses produtos são essenciais para a nossa higiene, confiança e bem-estar. Afinal, as axilas são um ambiente propício para o mau odor.

Mas se engana quem pensa que o cheiro desagradável vem do suor — que é inodoro. O mau odor é resultado da seguinte combinação: bactérias se alimentam do suor e este processo, em uma área quente e úmida como as axilas, resulta em um cheiro ruim e causa insegurança em milhares de pessoas ao redor do mundo.

Portanto, é necessário focar tanto no combate ao suor quanto o mau odor. E é exatamente isso que os desodorantes e antitranspirantes fazem.

Entenda as principais diferenças:

Desodorante: controla a proliferação das bactérias que se alimentam do suor e causam mau cheiro. Combate o odor corporal e possui diferentes tipos de fragrâncias. É recomendado para pessoas que suam pouco.

Antitranspirante: bloqueia temporariamente as glândulas sudoríparas e diminui a quantidade de suor liberado. Ao controlar o suor, indiretamente também controla o odor. É recomendado para pessoas que suam bastante e querem máxima proteção contra a umidade e manchas na roupa.

A boa notícia é que atualmente a maioria dos produtos disponíveis no mercado são desodorantes antitranspirantes e cumprem as duas funções. A Secret, por exemplo, é referência na saúde pessoal feminina e possui um PH balanceado que garante proteção por 48h sem irritação.

Além disso, a marca disponibiliza seus cosméticos tanto em barra quanto em gel. O primeiro modelo tem aplicação seca e tecnologia com cápsulas ativas que neutralizam o mau cheiro; já o segundo traz uma sensação de frescor imediato e não deixa manchas brancas nas roupas ou resíduos na pele.

E tudo isso com as fragrâncias de algodão, lavanda, flor de laranjeira, frutas vermelhas e jasmine!

Não perca tempo e garanta já o seu!

*Essa matéria é um oferecimento de Secret.