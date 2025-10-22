Saiba como escolher o desodorante ideal para você Item de higiene pessoal deve proteger e ser seu principal aliado no dia a dia

Na prateleira da farmácia, as opções de desodorante são tantas que fica difícil escolher. Especialistas explicam que o segredo está em entender o nível de transpiração e o estilo de vida. Afinal, o desodorante certo vai muito além do cheiro: ele deve proteger e ser seu principal aliado no dia a dia. Mas, afinal, como saber qual desodorante é o mais indicado para você?

Estilo de vida

Quem passa o dia fora ou pratica atividades físicas intensas deve optar por produtos de longa duração (48h ou 72h). Já para quem busca algo mais natural, existem versões que controlam o odor de forma mais suave.

Cheirinho bom

O aroma é questão de preferência. Desodorantes com fragrâncias mais fortes combinam com quem gosta de sensação de frescor o dia todo. Já os sem perfume são ideais para peles sensíveis ou para quem prefere deixar o perfume pessoal em destaque.

Desodorante x antitranspirante

Apesar de muita gente usar os termos como sinônimos, há uma diferença importante: desodorante atua no controle do odor, eliminando as bactérias responsáveis pelo mau cheiro. Antitranspirante vai além, reduzindo a produção de suor por meio de sais de alumínio que agem temporariamente nas glândulas sudoríparas.

Xô, manchas

