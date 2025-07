A nova febre das redes: Morango do Amor saudável e funcional para fazer em casa Feito com leite vegetal, beterraba e açúcar demerara, o doce viral ganha uma versão nutritiva e cheia de afeto. Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O Morango do Amor se tornou uma tendência nas redes sociais, inspirando recriações caseiras e criativas.

Uma versão saudável foi criada pela nutricionista Giovanna Agostini, utilizando ingredientes naturais e sem ultraprocessados.

A receita inclui um creme branco de leite vegetal e corante natural de beterraba, além de calda feita com açúcar demerara.

O doce é mais nutritivo, com 156 kcal, e busca resgatar memórias afetivas sem comprometer a saúde. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Amor ao Coração: Segredo Saudável dos Morangos Revelado!

Febre no Instagram e TikTok, o Morango do Amor tem encantado adultos e crianças. O doce, que remete às quermesses e festas da infância, reapareceu nas redes em versões repaginadas, muitas delas feitas em casa, com diferentes coberturas, recheios e apresentações criativas. O que começou como um simples resgate afetivo rapidamente se transformou em uma onda de recriações que une nostalgia, estética e sabor — ingredientes perfeitos para viralizar. E no embalo dessa tendência, surge agora uma versão funcional e nutritiva, que mantém o encanto visual, mas com um diferencial importante: ingredientes naturais, corante vegetal e nenhuma adição de produtos ultraprocessados.

Quem assina a releitura é a nutricionista e chef de alimentação saudável Giovanna Agostini. Reconhecida por unir conhecimento técnico e criatividade, ela criou um doce que não apenas agrada ao paladar e aos olhos, mas também respeita os princípios da alimentação consciente. “O objetivo é resgatar memórias afetivas sem abdicar da saúde. É possível comer doce com prazer e responsabilidade”, explica a nutri.

A base da receita é um creme branco feito com leite de coco em pó e leite vegetal, que envolve os morangos como uma “casquinha moldável”. Essa etapa confere equilíbrio ao sabor, suavizando a acidez da fruta e garantindo estrutura para receber a calda quente. O toque especial vem da cor vibrante, obtida de forma totalmente natural: um extrato concentrado de beterraba crua batida com água, que substitui os corantes artificiais e oferece um tom rosado intenso e artesanal.

A calda também ganhou uma releitura mais saudável. Em vez do açúcar refinado tradicional, entra o açúcar demerara, que preserva mais minerais e tem menor grau de processamento. Já o vinagre, além de potencializar o brilho, desempenha papel técnico na formação da casquinha crocante (aquela mesma que endurece naturalmente em temperatura ambiente).

‌



O preparo, apesar de parecer elaborado, é simples e pode ser feito em etapas. Após moldar o creme ao redor dos morangos e espetá-los em palitos, basta aquecer a calda até atingir o chamado “ponto de vidro” e mergulhar as frutas rapidamente. Ao secar, os morangos ficam envoltos por uma casquinha fina, dura e brilhante, com o charme artesanal da versão tradicional; só que muito mais nutritiva.

Além de saboroso, o Morango do Amor saudável apresenta um bom valor nutritivo: 156kcal contra 212Kcal do tradicional, sem açúcar refinado, sem gordura ruim, sem ingredientes ultraprocessados.

‌



Essa releitura é prova de que é possível reinventar clássicos com criatividade, carinho e escolhas mais equilibradas. Comer doce não precisa ser sinônimo de culpa — pode, sim, ser um gesto de cuidado com o corpo, com as memórias e com o que colocamos no prato.

‌



Morango do Amor Saudável – Passo a Passo

Ingredientes:

Para o creme branco (base do morango):

4 colheres (sopa) de leite de coco em pó

2 colheres (sopa) de leite vegetal (amêndoas, aveia ou coco)

1 colher (chá) de mel ou xarope de tâmaras (opcional)

Para o corante natural:

1/2 beterraba crua

100 ml de água filtrada

Para a calda crocante:

1 xícara (chá) de açúcar demerara

1/4 de xícara (chá) de água

1 colher (chá) de vinagre de maçã

Corante natural (feito com beterraba)

Outros:

Morangos lavados e secos com talo

Palitos de dente ou palitos de churrasco

👩‍🍳 Modo de Preparo:

1. Prepare o corante natural: bata a beterraba com a água no liquidificador. Coe e reserve o líquido vermelho. Ele será adicionado à calda no final.

2. Faça o creme branco: misture o leite de coco em pó com o leite vegetal até formar uma massinha moldável. Adicione mel se quiser mais doçura. Envolva cada morango com uma camada fina desse creme, moldando com as mãos. Espete no palito e reserve.

3. Prepare a calda: em uma panela, misture o açúcar demerara, a água e o vinagre. Leve ao fogo médio sem mexer até atingir 150 °C (ou faça o teste: pingue uma gota da calda em água fria – ela deve endurecer como vidro). Nos últimos 30 segundos, adicione 2 colheres (sopa) do suco de beterraba coado.

4. Banhe os morangos: com cuidado, mergulhe cada morango na calda quente, girando para cobrir toda a superfície. Deixe secar sobre papel manteiga.

5. Finalize: depois de frio, retire o palito e recoloque a folhinha do morango por cima. Sirva!

Giovanna Agostini- Nutricionista e chef de alimentação saudável, especializada em climatério e menopausa Divulgação

Dica da nutri Giovanna Agostini:

Essa receita é perfeita para fazer com crianças, usar em festas ou como uma sobremesa especial. Rica em ingredientes naturais e livre de ultraprocessados, ela alia sabor, estética e saúde em uma única mordida.

