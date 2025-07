Conheça Robert Mondavi, o patriarca do vinho californiano O lendário produtor foi o embaixador dos vinhos americanos no mundo Contra Rótulo|Dado LancellottiOpens in new window 02/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h38 ) twitter

O lendário Robert Mondavi Reprodução/Instagram/@robertmondavi

Robert Mondavi é uma lenda🤴 e influenciou a forma que os americanos passaram a ver o vinho. Nascido em 18 de junho de 1913, era o 3º dos 4 filhos de Cesare e Rosa Mondavi.

Oriundos da região de Marche, na Itália, os Mondavis se instalaram na cidade mineira de Hibbing, em Minnesota, em 1906, “para encontrar trabalho e uma vida melhor”.

Em 1919, a comunidade em que viviam solicitou que Cesare fosse à Califórnia para comprar uvas e trazê-las para casa. A Lei Seca, chamada de Volstead Act em homenagem ao deputado republicano Andrew Volstead, permitia que as pessoas produzissem 200 galões por ano para consumo próprio.

Quando chegou no estado dourado, Cesare se apaixonou imediatamente, enviou as uvas de volta para Minnesota e, em 1921, se mudou com a família para Lodi para começar um negócio de transporte de uvas. Sua aposta era que, após a revogação da lei em 1933, a indústria do vinho teria um futuro virtuoso🤔.

Cesare aconselhou seu filho Robert a estudar viticultura, entretanto ele se formou em economia e administração de empresas pela Universidade de Stanford, em 1936.

Após a graduação, Robert seguiu a recomendação do pai e fez o que chamou de “curso intensivo” em enologia no verão na Universidade da Califórnia, em Berkeley, antes de se mudar para o Vale de Napa para trabalhar na antiga Sunny St. Helena Winery (hoje Merryvale Vineyards), da qual Cesare tornou-se sócio mais tarde.

Livros sobre a trajetória de Mondavi

O destino dos Mondavi se transformou completamente em 1943. Robert descobriu que a tradicional vinícola Charles Krug seria vendida e convenceu o relutante pai a comprá-la. Nos 23 anos seguintes, ele e seu irmão mais novo, Peter, administraram a Casa.

A relação dos fratelli era difícil e eles brigaram durante anos sobre a qualidade do seu produto. Em um dos entreveros, Robert deixou a Krug em 1965 e, no ano seguinte, lançou com Robert Michael, seu filho mais velho, a Robert Mondavi Winery que o tornaria o enólogo mais famoso da América e um dos mais conhecidos do mundo🚀.

Mondavi foi fundamental para colocar a Califórnia no mapa mundial do vinho de alta qualidade.

Vinhos da Robert Mondavi Private Selection Reprodução Site Robert Mondavi Private Selection

Ele, inclusive, investiu em colaborações fora dos Estados Unidos, através de joint ventures e parcerias internacionais. Robert foi um dos primeiros produtores de vinho da Califórnia a exportar seus produtos e, ao longo dos anos, estabeleceu parcerias para produzir vinhos em outros países.

Alguns exemplos são o ícone Opus One, com o Barão Philippe de Rothschild; Luce e Ornellaia na Itália, com a família Frescobaldi; e Seña no Chile, com Eduardo Chadwick.

Robert morreu 🙌🏻 em 2008, aos 94 anos, deixando um enorme legado na indústria vinícola e para a cultura do vinho.

O ícone Robert Mondavi Reserve To Kalon @contra_rotulo_Dado Lancellotti_Copyright

Este Reserva é um dos grandes produtos da propriedade. Ele é feito a partir do renomado vinhedo To Kalon, localizado em Oakville. O nome vem do grego antigo e significa “a mais alta beleza”. Absoluta verdade, pois foi o berço de alguns dos melhores vinhos do território. Como Robert costumava dizer, “vinho é vida” e agradeço o privilégio de prová-lo🙏🏻🍷.

