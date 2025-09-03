Kanye West no Brasil: pré-venda começa com ingressos custando até R$ 1.950 Artista volta ao país após 14 anos, 10 álbuns lançados, trocas de nome e muitas polêmicas Makes e Afins|Mariana MorelloOpens in new window 02/09/2025 - 23h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 09h07 ) twitter

Kanye West, figura controversa na cena musical, se apresenta em São Paulo no dia 29 de novembro Reprodução/X/africanize_

Após mais de uma década longe dos palcos brasileiros, Kanye West, agora conhecido como Ye, volta ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O show está marcado para o dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, e promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no país. A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (4), às 18h e os convites vão de R$ 300 a R$ 1.950.

A última vez que West se apresentou no Brasil foi em 2011, no festival SWU. Desde então, o artista lançou 10 álbuns e se envolveu em inúmeras polêmicas, tornando este retorno ainda mais aguardado pelos fãs.

Antes de sua apresentação em São Paulo, Ye realizou shows em diversos países, incluindo China, Coreia do Sul e Eslováquia. No entanto, sua volta aos palcos não foi sem controvérsias.

Em julho de 2025, seu show em Xangai foi marcado por atrasos e problemas técnicos, resultando em críticas por parte do público e da imprensa especializada.

‌



Polêmicas recentes

Nos últimos anos, Kanye West tem se envolvido em diversas polêmicas que afetaram sua imagem pública e carreira. Entre as mais notórias estão:

‌



Comentários antissemitas: em 2024, o rapper fez declarações que foram amplamente criticadas por sua natureza antissemitista, levando ao rompimento de parcerias com empresas como Adidas e à remoção de sua marca Yeezy de plataformas de venda como Shopify.

Música controversa: em 2025, Ye lançou uma música intitulada “Heil Hitler”, que glorifica Adolf Hitler. A faixa gerou indignação global e foi removida de várias plataformas de streaming, embora versões alternativas continuem a circular.

‌



Processos judiciais: o artista enfrenta múltiplos processos, incluindo ações por assédio e discriminação religiosa, além de disputas contratuais com empresas como Gap e Adidas.

Documentário revelador

Um novo documentário intitulado “Em Nome de Quem?" está programado para estrear em 19 de setembro de 2025. Dirigido por Nico Ballesteros, o filme oferece uma visão íntima da vida de Kanye West entre 2018 e 2024, abordando desde seu divórcio com Kim Kardashian até suas controvérsias públicas. O trailer do documentário já está disponível e promete revelar aspectos inéditos da vida do artista.

Serviço

Detalhes do evento

Data : 29 de novembro de 2025

: 29 de novembro de 2025 Local : Autódromo de Interlagos, São Paulo

: Autódromo de Interlagos, São Paulo Classificação etária : 16 anos

: 16 anos Setores a partir de R$300

Pré-venda exclusiva: Início em 04/09 às 18h (somente para membros dos grupos VIP oficiais do WhatsApp)

Opções de ingressos

Pista – a partir de R$ 300

– a partir de R$ 300 Acesso ao gramado + visão geral do palco

Pista Premium – a partir de R$ 450

– a partir de R$ 450 Mais perto do palco + entrada exclusiva

VIP Lounge All Included – a partir de R$ 1.950

– a partir de R$ 1.950 Open bar & open food premium



Vista panorâmica + transfer exclusivo



Acesso à Pista Premium

