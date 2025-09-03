Kanye West no Brasil: pré-venda começa com ingressos custando até R$ 1.950
Artista volta ao país após 14 anos, 10 álbuns lançados, trocas de nome e muitas polêmicas
Após mais de uma década longe dos palcos brasileiros, Kanye West, agora conhecido como Ye, volta ao Brasil para uma apresentação única em São Paulo. O show está marcado para o dia 29 de novembro de 2025, no Autódromo de Interlagos, e promete ser um dos maiores eventos musicais do ano no país. A pré-venda dos ingressos começa nesta quinta-feira (4), às 18h e os convites vão de R$ 300 a R$ 1.950.
A última vez que West se apresentou no Brasil foi em 2011, no festival SWU. Desde então, o artista lançou 10 álbuns e se envolveu em inúmeras polêmicas, tornando este retorno ainda mais aguardado pelos fãs.
Antes de sua apresentação em São Paulo, Ye realizou shows em diversos países, incluindo China, Coreia do Sul e Eslováquia. No entanto, sua volta aos palcos não foi sem controvérsias.
Em julho de 2025, seu show em Xangai foi marcado por atrasos e problemas técnicos, resultando em críticas por parte do público e da imprensa especializada.
Polêmicas recentes
Nos últimos anos, Kanye West tem se envolvido em diversas polêmicas que afetaram sua imagem pública e carreira. Entre as mais notórias estão:
- Comentários antissemitas: em 2024, o rapper fez declarações que foram amplamente criticadas por sua natureza antissemitista, levando ao rompimento de parcerias com empresas como Adidas e à remoção de sua marca Yeezy de plataformas de venda como Shopify.
- Música controversa: em 2025, Ye lançou uma música intitulada “Heil Hitler”, que glorifica Adolf Hitler. A faixa gerou indignação global e foi removida de várias plataformas de streaming, embora versões alternativas continuem a circular.
- Processos judiciais: o artista enfrenta múltiplos processos, incluindo ações por assédio e discriminação religiosa, além de disputas contratuais com empresas como Gap e Adidas.
Documentário revelador
Um novo documentário intitulado “Em Nome de Quem?" está programado para estrear em 19 de setembro de 2025. Dirigido por Nico Ballesteros, o filme oferece uma visão íntima da vida de Kanye West entre 2018 e 2024, abordando desde seu divórcio com Kim Kardashian até suas controvérsias públicas. O trailer do documentário já está disponível e promete revelar aspectos inéditos da vida do artista.
Serviço
Detalhes do evento
- Data: 29 de novembro de 2025
- Local: Autódromo de Interlagos, São Paulo
- Classificação etária: 16 anos
- Setores a partir de R$300
- Pré-venda exclusiva: Início em 04/09 às 18h (somente para membros dos grupos VIP oficiais do WhatsApp)
Opções de ingressos
- Pista – a partir de R$ 300
- Acesso ao gramado + visão geral do palco
- Pista Premium – a partir de R$ 450
- Mais perto do palco + entrada exclusiva
- VIP Lounge All Included – a partir de R$ 1.950
- Open bar & open food premium
- Vista panorâmica + transfer exclusivo
- Acesso à Pista Premium
