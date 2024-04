'Pão, pão, pão, quem quer pão?' Aprenda duas receitas dessa delícia 

Alto contraste

Os pães surgiram há mais de 6 mil anos, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Ao longo da história a receita se espalhou pelo mundo e foi ganhando variações baseadas nos produtos disponíveis em cada parte. Agora, cá entre nós, deixando a razão de lado e pensando apenas na emoção, me responda com sinceridade:

Pão te lembra de que ou de quem?

Arrisco a dizer que quase todo mundo pensou em casa, família, aconchego ou, principalmente, em avós. Eu confesso, pensei nas minhas avós e bateu saudade!

Só de pensar, sentiu aí aquele cheirinho de pão saindo do forno também? É que o Prosa na Cozinha separou duas receitas repletas de nostalgia especialmente pra você!

Se você chama a sua avó de Nona, ou ela fala gritando e gesticulando bastante (as minhas duas são assim), talvez um pão de origem italiana seja o que você procura. Anota aí as dicas da chef Nat Sette!

Não conheço muito sobre a Polônia, mas me encantei ao descobrir que uns dos pães mais tradicionais do país se chama babka, que em português significa avó. Melhor nome para essa comida tão afetiva não haveria de ter!

E como o que tá bom pode melhorar, a chef padeira Cecília Magalhães decidiu inovar e trazer um toque bem mineirinho pro recheio. Bora aprender fazer babka com doce de leite?

Qual dessas receitas tem mais a sua cara? Faz e me conta!

