Grande amigo de Preta Gil, Duh Marinho fala sobre a cantora: ‘Era nosso sol’ Compositor relembrou a criação de ‘Brisa Dendê’, música feita em homenagem à artista Música|Do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Duh Marinho recorda sua amizade com Preta Gil e a criação da música "Brisa Dendê" como uma homenagem.

A canção surgiu da conexão entre Duh, Gominho e Jude Paulla, todos incentivados por Preta.

A gravação da música se deu na casa de Preta, onde ela expressou o desejo de participar após ouvir a composição.

Após a morte de Preta, Marinho decidiu lançar a música em sua homenagem no aniversário dela, celebrando a amizade vivida. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Duh Marinho falou sobre relação com Preta Gil Reprodução/Instagram/@pretagil

O cantor e compositor Duh Marinho abriu o coração ao relembrar a amizade com Preta Gil e os bastidores de Brisa Dendê, música que se transformou em uma grande homenagem à artista, em entrevista ao R7.

A canção nasceu da conexão entre ele, Gominho e Jude Paulla, amigos que compartilharam com Preta não só a música, mas uma relação que marcou suas trajetórias pessoais.

“Eu tive a ideia de gravar uma música: eu, a Jude e o Gominho. A Jude é DJ, e o Gominho lançou o álbum dele, que é incrível. Eu também lancei o meu, A História do Mlk Sinistro, no ano passado. Nós três trabalhamos com música, muito incentivados pela Preta. Nossa amizade também se deu por conta da relação com ela. Então, eu falei: ‘Vamos fazer uma música em homenagem a ela, nós três cantando’.”

A ideia ganhou forma quando o trio foi para o estúdio com o produtor Yuri Rio Branco. Lá, os três decidiram transformar em música os verões vividos juntos na Bahia, sempre com Preta Gil como figura central desses momentos.

‌



“Quando fomos para o estúdio, disse: ‘Ah, vamos falar sobre o nosso verão na Bahia, que a gente espera o ano todo pra viver juntos, a gente sempre vai pra lá. E a Preta é o nosso Sol’.”

A primeira reação da cantora ao ouvir a música foi imediata: ela queria participar.

‌



“Um dia, na casa dela, eu mostrei. Quando terminou a música, ela falou: ‘Eu gostei, só não gostei que vocês não me chamaram pra cantar’. Aí, falei: ‘Ué, a gente não chamou porque a gente nem achou que você ia topar, porque era só uma homenagem’. Ela: ‘Não, eu topo!’.”

A partir daí, tudo se encaixou naturalmente. A gravação aconteceu ali mesmo, na casa de Preta, em um estúdio montado por Duh.

‌



“Aí, a gente captou a voz dela. E foi muito perfeito isso, porque ela faz uma participação no meu primeiro álbum, fazendo a introdução, mas não é cantando junto comigo. Eu ia ficar muito triste de não ter uma música cantando com a minha amiga que mais me incentivou na música, na história. Tinha que ter essa música.”

O lançamento de Brisa Dendê ganhou ainda mais significado após a morte da cantora, em 20 de julho.

“Quando tudo aconteceu, eu falei: ‘Não, a gente tem que lançar essa música em homenagem a ela, agora no aniversário dela [8 de agosto]’. A gente fez uma corrida pra finalizar os detalhes, mas deu tudo certo, e a galera está gostando muito, estou muito feliz. E essa música vai ficar pra sempre, né?”

Uma amizade verdadeira, fora dos holofotes

Além da parceria musical, o artista lembrou os momentos de cumplicidade vividos ao lado de Preta Gil, Gominho e Jude.

“Foi uma amizade muito incrível, para além das redes, a galera acompanhava a gente e achava nossa amizade muito legal. Mas viver ‘ela’, nós quatro juntos mesmo, foi demais. Nunca vou esquecer na minha vida.”

Nas fases delicadas da vida da cantora, os amigos se fizeram ainda mais presentes.

“Na reta final, a gente nem pensou duas vezes. Quando ela se deparou com essa doença [câncer], largamos tudo o que estávamos fazendo e ficamos muito mais próximos de novo, como já havia sido várias vezes durante a vida. Nesses últimos momentos, cada um estava no seu corre, mas, quando um de nós precisou, nos reunimos de novo e fomos até o fim.”

“E é isso que fica: esse amor. Sou muito grato por esse encontro que a vida me proporcionou, por ter vivido esse amor. Nada que eu fale vai conseguir descrever. Só quem viveu sabe”, completou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos,siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp