Justin Bieber preocupa fãs com comportamento alarmante Cantor aparece visivelmente magro e exausto em festival, dançando sem camisa, enquanto rumores de separação de Hailey Bieber aumentam Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 22/04/2025 - 09h23 (Atualizado em 22/04/2025 - 09h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Justin Bieber tem deixado os fãs preocupados Reprodução/Instagram/@justinbieber

O astro pop Justin Bieber, 31 anos, voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais após vídeos de seu comportamento no festival Coachella 2025 viralizarem e deixarem milhares de fãs em estado de alerta.

As imagens, que já acumulam mais de 5 milhões de visualizações, mostram o cantor canadense em um estado preocupante que levantou sérias questões sobre sua saúde mental e bem-estar.

Justin Bieber sparks more concern for his wellbeing with recent appearance at the Coachella.#JustinBieber #Coachella pic.twitter.com/KBvW8RkGps — Sonu Agarwall™ (@SonuKum00171039) April 22, 2025

Nos registros que estão circulando intensamente no TikTok e Instagram, Justin aparece dançando sem camisa durante uma das apresentações do renomado festival de música.

O que deveria ser um momento de diversão transformou-se em motivo de preocupação quando seguidores notaram sua aparência visivelmente mais magra e sinais claros de exaustão em seu rosto.

‌



A hashtag #PreocupadosComJustin já está entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) desde a madrugada desta segunda-feira.

Em outro vídeo que também está gerando polêmica, o intérprete de Baby e Sorry aparece fumando ao lado da esposa, a modelo Hailey Bieber, com quem tem um filho de apenas seis meses, e de seu irmão de 15 anos. A cena gerou ainda mais especulações sobre o estado emocional do artista.

‌



O episódio no Coachella 2025 acontece apenas dias depois de Justin ter protagonizado um momento tenso com paparazzi que o perseguiam pelas ruas de Los Angeles. Na ocasião, visivelmente irritado, o cantor perdeu a paciência com os fotógrafos, gerando manchetes em todo o mundo.

Crise no casamento?

Os rumores sobre problemas no relacionamento entre Justin e Hailey Bieber ganharam força após o cantor dar um breve unfollow na esposa no Instagram em março deste ano. Embora o casal tenha aparecido junto no festival, fontes próximas afirmam que o relacionamento estaria passando por uma fase turbulenta desde o nascimento do primeiro filho do casal.

‌



Em março, algumas postagens enigmáticas do cantor em suas redes sociais já haviam chamado a atenção dos fãs. Em uma delas, Justin desabafou: “Às vezes eu me odeio. Aí me lembro que todos nós somos levados a pensar que não somos o suficiente, mas ainda odeio quando mudo a mim mesmo para agradar as pessoas”.

Em outra publicação, ele escreveu: “Eu também tive problemas de raiva, mas quero crescer e não reagir”, o que muitos interpretaram como uma possível referência a conflitos domésticos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Histórico de saúde mental

Esta não é a primeira vez que Justin Bieber enfrenta desafios relacionados à sua saúde mental. Em 2022, o cantor revelou publicamente sua luta contra a depressão e ansiedade, chegando a cancelar parte de sua turnê mundial para priorizar seu bem-estar.

Nas redes sociais, a hashtag #PrayForJustin já acumula mais de 2 milhões de menções, com fãs de todo o mundo expressando preocupação e enviando mensagens de apoio ao ídolo. Fã-clubes brasileiros organizaram uma campanha virtual de apoio ao cantor, que já conta com mais de 500 mil participantes.

“Estamos todos orando por você, Justin. Sua saúde mental é mais importante que qualquer coisa”, escreveu uma fã brasileira em publicação que já foi compartilhada mais de 50 mil vezes.

Até o momento, nem Justin nem sua equipe se pronunciaram oficialmente sobre os vídeos ou sobre as especulações a respeito de sua saúde mental e casamento. A assessoria de Hailey Bieber também não comentou o caso.

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.