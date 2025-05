Luan Santana esquece etiqueta no look de show e detalhe não passa despercebido Cantor usou um paletó novo, mas deixou passar um pequeno detalhe que virou comentário entre os fãs Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 15/05/2025 - 13h31 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h32 ) twitter

Luan Santana chamou a atenção no show em Maringá (PR), na última sexta-feira (9), mas dessa vez o motivo não foi a performance. O cantor apareceu usando um paletó novo, elegante… e com a etiqueta ainda pendurada no braço. O detalhe curioso foi rapidamente percebido pelo público e, claro, não demorou a viralizar.

A apresentação era uma das mais esperadas do evento. Mas, no meio dos sucessos românticos e da animação da plateia, a presença da etiqueta roubou a cena. Não se sabe se foi descuido, pressa ou apenas um detalhe que passou batido, o fato é que o momento gerou repercussão nos bastidores da música e do entretenimento.

Alguns fãs chegaram a brincar: será que Luan ia devolver o paletó depois do show? Ou será que a paternidade recente tem tirado o sono do cantor e atrapalhado os últimos ajustes antes de subir ao palco?

Fica a dica: na hora de sair de casa, sempre vale aquela última conferida no espelho.

