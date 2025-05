Shakira leva tombaço em show e reação surpreende; veja Incidente aconteceu durante apresentação da cantora colombiana no Canadá Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 22/05/2025 - 09h14 (Atualizado em 22/05/2025 - 09h15 ) twitter

Shakira cai em show no Canadá Reprodução

Shakira realmente sabe lidar com os tombos da vida de uma forma diferente. Dá uma olhada na reação da cantora ao levar um escorregão e tomar um tombaço durante sua apresentação no Canadá.

Durante a performance de Whenever, Wherever, um de seus maiores sucessos e hino do início dos anos 2000, Shakira estava mergulhada em sua dança característica — intensa e hipnotizante.

No entanto, um passo em falso a fez escorregar e cair no palco, diante de milhares de fãs que lotavam o local. Shakira se divertiu com a queda e ainda fez parecer que o tombo era parte da coreografia, sendo muito aplaudida pelo público!

É isso. Tombos todos nós levamos. A diferença é como lidamos com eles! Não é? ❤️

