42 opções para comemorar o Dia das Mães Do brunch ao jantar: como os restaurantes e confeitarias estão reinventando as comemorações para surpreender as mães Aprendiz de Cozinheira|Aline Sordili 10/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/05/2025 - 02h00 )

Nhoque ao ragu do Empório São João Divulgação/Empório São João

O Dia das Mães está chegando e, como sempre, os restaurantes e estabelecimentos gastronômicos estão se preparando com cardápios especiais e promoções para celebrar essa data tão importante. As experiências estão cada vez mais Completas, muito além do que apenas refeições. Muitos restaurantes estão preparando:

Menus especiais de múltiplas etapas: entradas, pratos principais e sobremesas pensados exclusivamente para a data



Brindes e mimos: taças de espumante ou drinks de boas-vindas, pequenas lembranças e souvenirs



Atmosferas decoradas: ambientes especialmente preparados para tornar o momento ainda mais memorável



O brunch ganha protagonismo, assim como o café da manhã. Esta tendência oferece uma alternativa ao tradicional almoço, permitindo celebrações mais intimistas logo no início do dia, cardápios que combinam opções doces e salgadas e cestas para delivery ou para presente, perfeitas para quem prefere comemorar em casa.

Outra novidade são as refeições para compartilhar: paellas, risotos e massas servidos em porções generosas para toda a família; tábuas de queijos e frios combinados com vinhos especiais; cestas de café da manhã completas que servem múltiplas pessoas.

Personalização e exclusividade é outro destaque neste Dia das Mães. Pratos criados especialmente para a data, muitas vezes com nomes temáticos como “Afetto” ou “Madre”, produtos com embalagens especiais em formato de coração ou com mensagens dedicadas às mães, opções que não estarão disponíveis em outras épocas do ano.

‌



Brunch ganha destaque Divulgação/Gustavo Pitta/Rendez-Vous

Dica do Aprendiz de Cozinheira

Se você está planejando surpreender sua mãe neste dia especial, recomendo:

Faça reservas com antecedência: muitos lugares estão exigindo reservas prévias e os melhores horários costumam lotar rapidamente.

Verifique se há promoções exclusivas: alguns estabelecimentos oferecem condições especiais para encomendas feitas com antecedência.

Considere alternativas ao tradicional almoço: o brunch ou um jantar especial podem ser opções menos concorridas e igualmente memoráveis.

Personalize a experiência: se optar por comprar algo pronto, adicione um toque pessoal com um cartão feito à mão ou uma pequena lembrança adicional.



O mais importante é lembrar que, independentemente da escolha gastronômica, o verdadeiro valor está no tempo compartilhado. Como sempre digo aqui no blog, a comida tem o poder de unir pessoas e criar memórias duradouras – exatamente o que torna o Dia das Mães tão especial.

‌



E você, já decidiu como vai celebrar o Dia das Mães este ano?

Estabelecimentos com promoções para o Dia das Mães

Paella do Aliô Divulgação/Aliô

Aliô

‌



[@restaurante.alio](https://www.instagram.com/restaurante.alio)

Dia das Mães: Paella exclusiva (R$ 287, serve 2 pessoas), preparada pelo chef Renato Fecchio e sua mãe. Disponível apenas em 11/05, das 12h às 17h.

Amazo Peruano

[@amazoperuano](https://www.instagram.com/amazoperuano)

Dia das Mães: Salteados del Mar (polvo, lula e camarões com purê de mandioquinha, R$ 109).

Antonietta Cucina

[@antoniettacucina](https://www.instagram.com/antoniettacucina)

Dia das Mães: Fagottinni di Faraona su Crema al Tartufo (massa fresca recheada com galinha d’angola e molho trufado).

Arabia

[@restaurantearabia](https://www.instagram.com/restaurantearabia)

Dia das Mães: Mezze Arabia (menu degustação para 2, R$ 280).

Baleia Rooftop

[@baleiarooftop](https://www.instagram.com/baleiarooftop)

Dia das Mães: Peixe grelhado com risoto funghi ou de aspargos (R$ 148). Mães ganham taça de espumante.

Bar do Nerso

[@bardonersooficial](https://www.instagram.com/bardonersooficial)

Dia das Mães: Welcome drink para mães (11/05).

BEC Bar

[@bec_bar](https://www.instagram.com/bec_bar)

Dia das Mães: Na compra de um grelhado ou prato principal, mães ganham taça de vinho ou sobremesa.

Belô

[@belocafesp](https://www.instagram.com/belocafesp)

Dia das Mães: Uai Sô! (cesta de pães de queijo com carne de panela, R$ 62) ou Lulinha e Ramesco (lulas grelhadas, R$ 140).

Berries Brunch & Bistrô

[@berriesbistro](https://www.instagram.com/berriesbistro)

Dia das Mães: Cesta especial (R$ 199) com café, pães, frios e geleia.

Boulangerie Carioca

Dia das Mães:

- Kits de café da manhã (R$ 35 a R$ 109,90).

- Menu do Chef (prato + bebida + sobremesa por R$ 48,80).

Brique

[@brique_sp](https://www.instagram.com/brique_sp)

Dia das Mães: Mães que consumirem no local ganham Mimosa (espumante + suco de laranja).

Buteco Seu Rufino

Dia das Mães: Rabada à moda da casa (serve 2, R$ 89,90).

Cardin

@cafecardin Dia das Mães:

Cesta de Café da Manhã da Mamãe (R$ 460): croissants, pães artesanais, queijos, suco e café.



Torta da Mamãe (formato de coração, R$ 230): pão de mel + doce de leite.



CDesign Hotel

[@cdesignhotel](https://www.instagram.com/cdesignhotel)

Dia das Mães:

- Café da manhã especial (R$ 119/pessoa) + mimo.

- Almoço com buffet livre e show (R$ 209/pessoa).

Corrientes 348

[@corrientes348](https://www.instagram.com/corrientes348)

Dia das Mães: Salmón Parrillero (R$ 192) + taça de espumante para mães.

Cuor di Crema

Dia das Mães: Gelatos artesanais a partir de R$ 19 (pote/casquinha).

Tábua de frios e queijos para compartilhar Divulgação/Gustavo Pitta/Daje Roma

Daje Roma

[@dajeroma_sp](https://www.instagram.com/dajeroma_sp)

Dia das Mães: Tagliere di Salumi e Formaggi (tábua de frios + 2 taças de vinho).

Dianna Bakery

@diannabakery

Torta Madre (R$ 196): bolo de baunilha com creme de laranja e merengue.



Cesta Dia das Mães (R$ 229): maleta com pães, frios, geleia e café.



Dom Casero

@domcasero

Leiteira com biscoito de nata (R$ 89,90).



Lata Mosaico com galletas (R$ 139,90).



Caixa Especial (R$ 349,90): biscoitos + bolo de rolo.



Empório Farinha Pura

Dia das Mães:

- Steak de Filé Mignon ao Molho de Mostarda (R$ 69,90).

- Risoto de Frutos do Mar (R$ 79,90).

Empório São João

[@emporiosaojoao](https://www.instagram.com/emporiosaojoao)

Dia das Mães: Menu especial (entrada + prato + sobremesa por R$ 54,90).

Saladona do Dia ou Pastelzinho de Queijo (2un) + Nhoque de Batata ao Ragú de Carne Assada ou Mignon Suíno à Milanesa no Fubá e Maionese de Batatas e Chutney de Cebola Roxa ou Peixe Panga na Grelha e Espaguete ao Limone + Banoffee Rústica ou Mousse de Maracujá com Ganache de chocolate meio amargo

Espetto Carioca

Dia das Mães: Camarão que dorme (arroz caldoso): R$ 169,95 (2 pessoas) / R$ 289,95 (4 pessoas).

Fahrenheit

[@fahrenheit.jk](https://www.instagram.com/fahrenheit.jk)

Dia das Mães:

- Burrata e Jamón (R$ 79) + Atum Selado (R$ 102).

- Mães ganham taça de espumante.

Forneria & Cia

[@forneriacia](https://www.instagram.com/forneriacia)

Dia das Mães: Cinnamon roll com pralinê de pistache (R$ 22).

Grotta Cucina

[@grottacucina](https://www.instagram.com/grottacucina)

Dia das Mães: Afetto (gnocchi com pesto de pistache e camarão, R$ 120).

Hapoke

Dia das Mães: Poke Fusion (atum + manga + edamame): R$ 48,90.

Harõ Sushi

Dia das Mães: Combo Yzakaya (80 peças): R$ 199,90.

House Forneria

Dia das Mães: Pizza de Nutella com folhas de ouro (R$ 71,90). Brinde no dia 11/05.

Arroz de pato, do ICI Brasserie Divulgação/ICI Brasserie

ICI Brasserie

[@icibrasserie](https://www.instagram.com/icibrasserie)

Dia das Mães: Salada Chèvre Chaud (R$ 75) + Arroz de Pato (R$ 97).

Il Capitale

[@ilcapitale](https://www.instagram.com/ilcapitale)

Dia das Mães: Paccheri al Pesto Genovese (R$ 120) ou Risoto com frutos do mar (R$ 220).

Jacarandá Restaurante

[@jacarandabr](https://www.instagram.com/jacarandabr)

Dia das Mães: Mini lulas na brasa com arroz de nduja (final de semana da data).

JAH Açaí, Sorvetes e Picolés

Dia das Mães: Tigelas de açaí com toppings ilimitados.

Johnny Rockets

Dia das Mães:

- Pães com frases icônicas de mães (01 a 11/05).

- Pratos executivos a partir de R$ 52,90 (mães ganham sobremesa no dia 11/05).

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Dia das Mães: Espresso Especial de Pistache: R$ 16,90.

Le Dépanneur

@le.depanneur Cesta de Café da Manhã (R$ 296): palmier, baguetes, croissants, queijos e presunto.

Marena Cucina

[@marenacucina](https://www.instagram.com/marenacucina)

Dia das Mães: Polpo alla Griglia (R$ 269) + taça de espumante.

Osteria Nonna Rosa

[@osterianonnarosa](https://www.instagram.com/osterianonnarosa)

Dia das Mães: Crudo di Tonno (R$ 72) + Bacalhau Wellington (R$ 120).

PÃO - Padaria Artesanal Orgânica

[@padariaorganica](https://www.instagram.com/padariaorganica)

Dia das Mães: Brunch especial (R$ 85) + kit de biscoitos para mães.

Paris 6

[@paris_6](https://www.instagram.com/paris_6)

Dia das Mães:

- Fettuccine maison au crème de champagne (homenagem à mãe do chef).

- Gateau de noix au lait sucré (sobremesa em homenagem à tia do chef).

Pizza Prime

Dia das Mães: Combos com 2 pizzas grandes + refrigerante: a partir de R$ 148,90.

Pobre Juan

[@restaurantepobrejuan](https://www.instagram.com/restaurantepobrejuan)

Dia das Mães: Menu especial (R$ 489 para 2 pessoas) com Bife Ancho UMi e Churros com Dulce de Leche.

Puli Trattoria

[@puli.trattoria](https://www.instagram.com/puli.trattoria)

Dia das Mães: Fettuccine com camarões ao pesto (R$ 85) + taça de vinho para mães.

Tartuferia San Paolo

[@tartuferiaoficial](https://www.instagram.com/tartuferiaoficial)

Dia das Mães: Risotto di Gamberi al Pesto Rosso e Tartufo Estivo (com trufas negras). Mães ganham mini garrafa de vinho rosé.

Toscana Focacceria

[@toscana.focacceria](https://www.instagram.com/toscana.focacceria)

Dia das Mães: Mães ganham cannoli de pistache como sobremesa.

Tutto Nhoque

[@tuttonhoque](https://www.instagram.com/tuttonhoque)

Dia das Mães: As 20 primeiras mães ganham Limonada de Rosas. Destaque para Nonna Meméia (nhoque de aipim com camarão, R$ 74).

Vassoura Quebrada

Dia das Mães: Cerveja Espumosa (milkshake): R$ 27 (versão alcoólica ou sem álcool).

Promoções válidas para o Dia das Mães (11/05), salvo indicação contrária.

