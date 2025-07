Morango do amor: 7 receitas e variações da nova febre gastronômica Conheça diferentes modos para fazer o doce que tomou conta das confeitarias e empreendedores do Brasil Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 27/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O morango do amor é uma nova tendência gastronômica no Brasil, combinando morango fresco, brigadeiro branco e calda crocante.

Viralizou nas redes sociais, atraindo consumidores por sua aparência e a experiência sensorial única que oferece ao ser mordido.

O doce já está se tornando um sucesso comercial, com vendas rápidas e preços variando entre R$ 20 e R$ 30 por unidade em docerias.

Receitas variadas surgem, como versões com chocolate, leite Ninho e até opções veganas, refletindo sua popularidade crescente entre empreendedores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Doce combina a frescura do morango com a cremosidade do brigadeiro branco e o charme crocante da calda vermelha Inteligência Artificial/Gemini - 25.07.2025

O mundo das redes sociais nos presenteou com mais uma deliciosa obsessão: o morango do amor. Este doce que combina a frescura do morango com a cremosidade do brigadeiro branco e o charme crocante da calda vermelha, que conquistou o Brasil e transformou confeitarias em pontos de encontro de quem busca a novidade mais doce do momento.

Para entender completamente esta trend gastronômica, precisamos começar pelo básico. O morango do amor é a versão atualizada da maçã do amor e feito com um morango fresco envolvido em brigadeiro branco, depois coberto por uma calda vermelha de açúcar que endurece como a tradicional maçã do amor.

O resultado visual é um doce vermelho brilhante que, ao ser mordido, revela camadas de texturas e sabores contrastantes.

Mas é exatamente essa casquinha que pode ser a pegadinha! Um caramelo duro, grosso ou grudento pode quebrar dentes, ou arrancar até uma obturação! E Paulo Rocha, chef patissiere da rede de restaurantes de Erick Jacquin, fez um vídeo para explicar o passo a passo para essa etapa tão fundamental e delicada. Veja o vídeo abaixo.

‌



Essa delícia pode ser servida de duas formas: espetada em palitos como um petisco divertido, ou moldada no formato de bombom, seja avulsa ou em embalagens individuais que a transformam em um presente perfeito. E uma excelente alternativa para empreendedores.

A popularidade do morango do amor não aconteceu por acaso. O doce viralizou por meio de vídeos engraçados e receitas simples que mostravam a graça peculiar do petisco, especialmente o momento mágico quando a casquinha de caramelo quebra ao ser mordida, revelando o interior cremoso. Estes vídeos capturaram perfeitamente a experiência sensorial única que o doce proporciona.

‌



O impacto comercial foi impressionante. Confeiteiras de todo o país relatam estar vendendo todas as unidades em questão de minutos, transformando o morango do amor em uma espécie de “segunda Páscoa” em termos de volume de vendas. Em São Paulo, por exemplo, o doce está sendo comercializado em docerias e confeitarias por valores absurdos entre R$ 20 e R$ 30 por unidade.

A herança da maçã do amor

Em São Paulo, o doce está sendo comercializado por valores entre R$ 20 e R$ 30 por unidade Inteligência Artificial/Gemini - 25.07.2025

Para compreender o fenômeno do morango do amor, é fundamental conhecer suas raízes históricas. A técnica de cobrir frutas com calda endurecida tem uma história que vem do início do século XX nos Estados Unidos.

‌



A maçã do amor foi criada em 1908 por William W. Kolb, um confeiteiro de Newark, Nova Jersey, que trabalhava com doces natalinos. Kolb estava experimentando uma nova calda de caramelo vermelho com canela para produzir balas de Natal quando decidiu mergulhar algumas maçãs na mistura para exibição em sua vitrine. Para sua surpresa, as maçãs começaram a vender muito mais rapidamente que as balas originais.

O visual brilhante e a cor vermelha vibrante chamaram a atenção de casais e famílias, e o nome “do amor” foi naturalmente associado à cor vermelha, tradicionalmente ligada à paixão, e ao apelo romântico e nostálgico que o doce despertava.

A maçã do amor chegou ao Brasil entre as décadas de 1940 e 1950, trazida pela influência da cultura norte-americana e das tradições confeiteiras europeias. No entanto, foi nas festas juninas brasileiras que o doce realmente ganhou força, graças à sua aparência chamativa, facilidade de preparo em grandes quantidades e custo acessível.

Pelo mundo, encontramos variações interessantes desta tradição doce. No Reino Unido, fazem a “toffee apple”, coberta com caramelo dourado. Nos Estados Unidos e Canadá, a “candy apple”, mantém a calda vermelha ou caramelo tradicional. Na China, o “tanghulu” apresenta frutas espetadas cobertas com calda de açúcar endurecida, enquanto na França, a “pomme d’amour” mantém literalmente o nome original de “maçã do amor”.

É época de morango!

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O morango é uma fruta sazonal no Brasil. Isso quer dizer que a época para ter a melhor fruta, mais doce e mais suculenta a um melhor preço, vai variar conforme a região, mas seguindo padrões bem definidos.

Nas regiões Sudeste e Sul, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a safra principal ocorre de maio a novembro. Este é o período mais produtivo, quando encontramos frutas mais doces, abundantes e com preços mais acessíveis.

Nas regiões com cultivo protegido em estufas, é possível encontrar morangos durante todo o ano, porém com menor volume e preços mais elevados, especialmente de dezembro a abril, fora da safra tradicional. Eu acho todos bem sem graça e ainda prefiro o morango de época.

Para quem planeja produzir ou vender morango do amor, os meses entre junho e setembro oferecem o melhor custo-benefício, com qualidade alta, preços baixos e grande oferta nos centros de abastecimento.

RECEITAS

Receitas do Morango do Amor Inteligência Artificial/Chat GPT - 25.07.2025

O processo começa lavando e secando muito bem os morangos, pois a umidade pode impedir que o brigadeiro grude adequadamente. Espete o palito na base do morango sem atravessar completamente para facilitar o manuseio durante a cobertura. Prepare o brigadeiro até o ponto de enrolar e deixe esfriar antes de envolver os morangos.

De todas as variações que eu vi, os chefs profissionais usam um brigadeiro de morango mais firme, quase como uma massa, para enrolar o morango.

Para a calda, aqueça o açúcar, água e vinagre até dissolver completamente, depois adicione o corante e deixe ferver até atingir o ponto de bala dura, aproximadamente 145 °C. Se não tiver termômetro culinário, teste pingando uma gota da calda em água fria — se endurecer imediatamente, está no ponto correto.

Mergulhe os morangos cobertos de brigadeiro na calda, escorra o excesso e coloque sobre superfície untada ou antiaderente para secar. É fundamental esperar a calda endurecer completamente antes de servir para garantir o efeito crocante característico.

Versões do Morango do Amor Inteligência Artificial/Chat GPT - 25.07.2025

1. Versão clássica da trend Morango do Amor

Camadas:

Morango fresco

Brigadeiro branco (enrolado ao redor)

Cobertura de caramelo vermelho crocante (tipo maçã do amor)

Dicas práticas:

Seque MUITO bem o morango antes de enrolar com brigadeiro.

Use corante vermelho em gel na calda para uma cor vibrante.

De todas as variações que eu vi, os chefs profissionais usam um brigadeiro de morango mais firme, quase como uma massa, para enrolar o morango.

2. Morango do Amor com chocolate

Camadas:

Morango

Brigadeiro branco

Chocolate nobre derretido (ao leite, branco ou meio amargo)

Extras:

Finalize com granulado, castanhas picadas ou raspas de chocolate.

Pode ser colocado em formas de bombom ou saquinhos para presente.

3. Morango do Amor com Leite Ninho com Nutella

Camadas:

Morango

Brigadeiro de leite Ninho

Recheio: Nutella entre o morango e o brigadeiro

Cobertura: chocolate branco com leite Ninho por cima

Dica gourmet: Faça uma pequena cavidade no morango para colocar a Nutella antes de enrolar com o brigadeiro.

4. Morango do Amor vegano

Substituições:

Brigadeiro vegano: leite condensado de aveia ou soja + creme vegetal + chocolate vegano

Chocolate/calda: use cacau em pó + açúcar demerara ou chocolate vegano derretido

Morangos orgânicos são uma ótima pedida

Resultado:

Sabor incrível, 100% vegetal e com boa durabilidade se armazenado em local fresco.

5. Morango do Amor versão infantil colorida

Ideias:

Brigadeiro azul ou rosa com corante comestível

Cobertura de confeitos coloridos

Morango cortado em forma de coração

Pode virar um “pirulito de morango” para festas

6. Morango do Amor versão gourmet com crocância

Adições:

Depois da calda ou chocolate, passe o morango em:

Castanha de caju moída

Amêndoas laminadas

Pistache picado

Coco queimado

Para vender:

Embale em caixa de acetato, com laço e etiqueta artesanal.

7. Morango do Amor versão gelada ou no copinho

Camadas em taça ou copo de sobremesa:

Morango picado

Brigadeiro mole branco

Calda de frutas vermelhas ou chocolate

Farofa doce ou raspas de chocolate no topo

Variação congelada:

Espete o morango, congele, depois cubra com brigadeiro e calda — ideal para dias quentes.

Dica para empreender

Preço sugerido: R$ 10 a R$ 30 por unidade, dependendo da embalagem e ingredientes

Apelo de venda: “feito na hora”, “doce da trend”, “morango com Ninho e explosão de caramelo”

Embalagem ideal: copinhos com tampa, caixa para 2 ou 4 unidades, ou até individual no palito

