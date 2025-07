Sistema digital promete controlar operações de bares e restaurantes Koncluí usa inteligência artificial para identificar falhas operacionais recorrentes e sugerir melhorias Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 08/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 02h00 ) twitter

Koncluí funciona via celular ou tablet e abrange várias atividades do restaurante Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Politi Academy lançou o Koncluí, um sistema de checklist digital para bares e restaurantes. A ferramenta permite acompanhar em tempo real se as tarefas da equipe estão sendo executadas.

O Koncluí funciona via celular ou tablet e abrange atividades como controle de estoque, fechamento de caixa, limpeza da cozinha e organização do salão. Os responsáveis recebem confirmação a cada tarefa realizada pelos funcionários.

“O maior desafio de quem tem restaurante é garantir que todas as etapas da operação sejam cumpridas”, afirma Marcelo Politi, fundador da Politi Academy, que é formado em hotelaria e gastronomia pela Ecole des Roches, na Suiça, e pós-graduado em Gestão de Negócios pelo IBMEC.

O sistema usa inteligência artificial para identificar falhas operacionais recorrentes e sugerir melhorias. Também cria checklists personalizados conforme o tipo de estabelecimento, como pizzarias, hamburguerias, cafeterias ou restaurantes tradicionais.

Com 3.000 empresários do setor de food service já atendidos, a Politi Academy oferece cursos de gestão, administração, marketing, planejamento e treinamento de equipe há 5 anos.

