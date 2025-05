Dia Mundial sem Tabaco alerta: cigarros eletrônicos também fazem mal à saúde Pesquisa aponta que usuários de vapes têm 79% mais chances de sofrer um infarto agudo do miocárdio Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 ) twitter

Dia Mundial sem Tabaco serve de alerta para afastar de vez o cigarro (e o vape) de sua vida

Hoje, 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco, uma data criada para conscientizar a população sobre os perigos do tabagismo e incentivar hábitos de vida mais saudáveis. Todo ano eu “bato na mesma tecla”: parem de fumar! E este ano não seria diferente.

Num momento em que o cigarro tradicional parece estar em queda entre os jovens, uma nova ameaça vem ganhando cada vez mais espaço: os cigarros eletrônicos, popularmente conhecidos como vapes.

Com forte apelo publicitário nas redes sociais, os cigarros eletrônicos ganharam popularidade, especialmente entre adolescentes e jovens adultos. A falsa ideia de que são “mais saudáveis” contribui para a experimentação precoce e o uso frequente. Além disso, a falta de regulamentação mais rígida dificulta o controle de venda e acesso, inclusive por menores de idade.

Uma pesquisa recente da Seção de Hipertensão Arterial, Tabagismo e Nefrologia do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia trouxe um alerta preocupante: usuários de cigarros eletrônicos têm 79% mais chances de sofrer um infarto agudo do miocárdio. E o cenário piora quando há o uso combinado com o cigarro tradicional. Nesse caso, o risco de infarto sobe 300%.

Segundo especialistas, essa nova forma de tabagismo pode reverter os avanços conquistados nas últimas décadas no combate ao fumo. O que era para ser uma estratégia de redução de danos acabou se transformando em porta de entrada para o vício em nicotina.

“O tabagismo é um dos principais fatores de risco para infarto no Brasil. Dados internacionais indicam que fumantes de 20 cigarros por dias têm um risco 4 vezes maior de sofrer infartos em comparação com não-fumantes. Cerca de 60% dos pacientes que sofrem de síndrome coronariana aguda tem como antecedente o histórico de tabagismo”, explica o cardiologista e chefe da Seção de Hipertensão Arterial, Tabagismo e Nefrologia do IDPC (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia), Márcio Sousa.

Esses números reforçam a urgência de ampliar o debate sobre o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar. Ainda que não contenham todos os elementos tóxicos presentes nos cigarros convencionais, os vapes carregam nicotina e outras substâncias químicas que causam dependência e afetam diretamente o coração e os pulmões.

Neste Dia Mundial sem Tabaco, a mensagem é clara: não existe forma segura de fumar. O melhor caminho é não começar — e para quem já fuma, buscar apoio para parar. Abandonar o tabaco, seja na forma tradicional ou eletrônica, é uma das decisões mais importantes para cuidar da saúde do coração, dos pulmões e do bem-estar geral.

Campanhas de conscientização, políticas públicas de controle do tabaco e educação são fundamentais para evitar que uma nova geração enfrente os mesmos problemas que os cigarros causaram no passado.

E sabe o que ajuda demais no processo de abandonar o tabagismo? Atividade física! Sim, pode ser uma aliada poderosa para quem deseja parar de fumar. Diversos estudos científicos demonstram que o exercício físico regular contribui de várias maneiras para o abandono do tabagismo, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. Redução da abstinência, redução do estresse, controle do ganho de peso, melhora da autoestima, melhora da saúde pulmonar e cardiovascular são alguns deles.

Dicas para começar:

Escolha atividades que você goste: dançar, nadar ou caminhar.

dançar, nadar ou caminhar. Comece devagar: aumente a intensidade aos poucos.

aumente a intensidade aos poucos. Busque apoio profissional: um educador físico particular ou grupo de treinamento.

um educador físico particular ou grupo de treinamento. Mantenha a regularidade: sessões curtas são melhores que nenhuma.

Em resumo, a atividade física é uma ferramenta eficaz e acessível para ajudar no processo de parar de fumar.

cardiologista

Confira, na íntegra, a entrevista com o cardiologista e chefe da Seção de Hipertensão Arterial, Tabagismo e Nefrologia do IDPC (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia), Márcio Sousa.

1. Quais são os principais efeitos do cigarro sobre o sistema cardiovascular?

O cigarro afeta o sistema cardiovascular de várias maneiras, incluindo:

*Aumento da pressão arterial: A nicotina eleva a pressão arterial e os batimentos cardíacos;

*Danos às artérias: O fumo causa inflamação e acúmulo de placas de gordura, aumentando o risco de entupimento das artérias;

*Redução do oxigênio: O monóxido de carbono, em alta quantidade no cigarro, reduz a capacidade do sangue de transportar oxigênio e faz o corpo trabalhar com menos oxigenação;

2. Quanto tempo depois de parar de fumar o coração já começa a se recuperar?

Após parar de fumar, o coração começa a se recuperar rapidamente. Em 20 minutos: A pressão arterial e a frequência cardíaca começam a normalizar.

Estudos demonstram melhora da função das células endoteliais, que cobrem a parte interna dos vasos sanguíneos, já em 48 horas após a suspensão do cigarro. O endotélio disfuncionante facilita o acúmulo de gordura nas artérias.

3. Existem diferenças nos danos cardíacos causados por cigarro tradicional, cigarro eletrônico e narguilé?

Cigarro Tradicional: Altamente prejudicial devido à combustão e inúmeras toxinas já devidamente estudadas, inclusive com relação direta a mais de 55 tipos de cânceres, infarto do miocárdio, AVC e aneurismas.

Cigarro Eletrônico: Contém nicotina e outras substâncias químicas nocivas, as evidências científicas ainda surgindo, mas com evidências de AVC e DPOC precoces com o consumo desses aparelhos.

Narguilé: Pode ser tão prejudicial quanto o cigarro tradicional, devido ao tempo prolongado de exposição e ao volume de fumaça inalada com altas concentrações de monóxido de carbono.

4. O que dizem as estatísticas sobre a relação entre tabagismo e infarto no Brasil?

O tabagismo é um dos principais fatores de risco para infarto no Brasil. Dados internacionais indicam que fumantes de 20 cigarros por dias têm um risco 4 vezes maior de sofrer infartos em comparação com não-fumantes. Cerca de 60% dos pacientes que sofrem de síndrome coronariana aguda no Instituto Dante Pazzanese tem como antecedente o histórico de tabagismo.

5. Como o Dia Mundial Sem Tabaco pode ajudar na conscientização da população sobre os riscos cardíacos?

O Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, é uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre os riscos do tabagismo, incluindo doenças cardíacas, através de campanhas educativas e incentivos para parar de fumar. O tema da campanha do Dia Mundial Sem Tabaco da OMS para 2025 é “Desmascarando a indústria do tabaco: expondo as táticas das empresas para tornar os produtos de tabaco e nicotina mais atrativos”. Esta campanha visa alertar sobre as práticas da indústria do tabaco que visam atrair e manter fumantes, especialmente jovens. Chamando a atenção para vapes e pods.

6. Quais sinais de alerta precoces uma pessoa fumante deve observar em relação à saúde do coração?

Fumantes devem estar atentos a sinais como:

Dor no peito: Pode indicar problemas cardíacos, entupimento nas artérias.

Falta de ar/cansaço: Pode ser um sinal de doença cardiovascular, o coração pode estar fraco.

Palpitações: Batimentos cardíacos irregulares ou rápidos, as arritmias cardíacas.

7. Como os cardiologistas podem ajudar ativamente seus pacientes no combate ao tabagismo?

Cardiologistas podem ajudar por meio de:

Educação: Informar sobre os riscos do cigarro e benefícios de parar de fumar.

Tratamento: Prescrever medicamentos e terapias para ajudar na cessação.

Acompanhamento: Oferecer suporte contínuo e monitoramento da saúde cardiovascular.

