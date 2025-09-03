Reataram? Equipe de Bruna Marquezine e João Guilherme abre o jogo sobre suposta reconciliação Rumores surgiram após atores serem vistos juntos em um restaurante e com um anel semelhante Blog da Thaís Sant'Anna|Thaís Sant'AnnaOpens in new window 03/09/2025 - 15h28 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h48 ) twitter

João Guilherme e Bruna Marquezine em restaurante no Rio Thiago Martins/Agnews - 01.09.2025

Bruna Marquezine e João Guilherme reacenderam os rumores de que teriam reatado o namoro após serem vistos juntos em um restaurante no Rio de Janeiro na segunda-feira (1º). Além disso, logo depois, o filho do cantor Leonardo publicou em sua rede social uma foto em que estaria com um anel bem parecido ao usado pela atriz, o que os fãs logo acharam ser uma aliança de compromisso.

O blog, então, entrou em contrato com a assessoria de imprensa de Bruna e João — que, inclusive, é a mesma — para saber se os dois voltaram com o romance. A resposta foi curta e direta. “Não voltaram. São amigos”, informou a equipe.

Vale lembrar, claro, que nem sempre as assessorias dão declarações sobre a vida pessoal dos artistas. Mas, fizemos nossa parte em apurar.

Fãs compararam anéis de Bruna Marquezine e João Guilherme Montagem R7 - Thiago Martins/Agnews e Reprodução/Instagram/@joaoguilherme

Relembre o romance de Marquezine e João Guilherme

Bruna Marquezine e João Guilherme assumiram o namoro em agosto de 2024, depois de muita especulação dos fãs e mídia. Discretos, eles foram a alguns eventos juntos e publicaram poucos cliques românticos nas redes.

Bruna, inclusive, chegou a ir à comemoração de aniversário de João, que aconteceu na Fazenda Talismã, propriedade de Leonardo, pai do artista, no dia 1º de fevereiro. A celebração rendeu polêmica, já que internautas disseram que ela não fez muita questão de interagir com Virginia Fonseca, na época ainda casada com Zé Felipe, irmão de João.

Se teve a ver ou não, o fato é que o relacionamento de Bruna e João terminou dias depois. Em 19 de fevereiro, a assessoria de imprensa dos dois divulgou uma nota confirmando o fim.

“Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram, de forma amigável, seguir caminhos separados. A decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro. Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento”.

Desde então, surgiram boatos de que a atriz estaria vivendo um affair com Danilo Mesquita, com quem ela atuou na série Amor da Minha Vida. Mas nenhum dos dois se manifestaram sobre o assunto.

