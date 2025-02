MP presta um desserviço ao arquivar denúncia contra Ana Paula Minerato Ex-panicat teve áudios com falas explícitas de racismo, mas promotor não viu “provas” para seguir com ação Blog do Bruno Tálamo|Bruno TálamoOpens in new window 14/01/2025 - 15h10 (Atualizado em 14/01/2025 - 15h10 ) twitter

Ana Paula Minerato teve áudios com falas explícitas de racismo contra Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca

Uma vergonha. Mesmo com áudios explícitos de ofensas raciais proferidas pela modelo e ex-panicat Ana Paula Minerato contra Ananda, cantora do grupo Melanina Carioca, o MP decidiu arquivar as denúncias.

Segundo o promotor responsável pelo caso - provavelmente um cara branco (não o conheço, mas tenho quase certeza disso), não houve “provas” suficientes para levar o caso aos tribunais.

Se com a contundência das mensagens vazadas e as falas racistas tão nojentas quanto as que vimos não se configuram de fato como crime, eu pergunto: quem vai ser julgado é condenado por racismo então?

Essas passadas de pano para ricos e poderosos que acontecem desde sempre no Brasil nos fazem, cada vez mais, acreditar menos na Justiça do nosso país.

Força, Ananda...

