Justiça determina que Davi Brito divida metade de tudo que conquistou em reality com a ex-companheira, Mani Reggo Mani roeu o osso, por que não degustar do filé mignon? Blog do Bruno Tálamo|Bruno Tálamo 09/04/2025 - 14h37

Davi Britto e Mani Reggo Reprodução Instagram

Oportunista, sanguessuga, mau caráter. Esses são alguns dos adjetivos que boa parte dos fãs de Davi Brito dão para Mani Reggo.

Realmente, a baiana não ganhou o BBB, não foi a jogadora que encantou o público. Mas por qual razão ela merece uma fatia desse bolo? É simples!

Davi morava na casa de Mani. Ela custeava a maior parte das despesas do casal. Ele trabalhava como motorista de aplicativo com o carro da companheira.

Ao se consagrar campeão, Davi não esperou nem alguns dias para anunciar a separação de Mani. Se deslumbrou com o sucesso e a grana. E não valorizou quem de fato o amava.

‌



Hoje, cercado de mulheres turbinadas, essas sim oportunistas, vai torrando sua grana com festas e carros esportivos.

Segundo Leo Dias, o vencedor do BBB 24 tem uma dívida ativa de 64 mil reais. E seu nome já está sujo.

‌



Naturalmente, Mani não queria ter que brigar na Justiça. Ela gostaria de estar ao lado de seu ex, vivendo os sonhos que ela planejou. Mas tomou um pé na bunda. E foi tratada como alguém totalmente insignificante na trajetória de Davi.

No programa, ele usou o nome dela o tempo todo para enganar o Brasil. Dando a entender que viveriam uma linda história de amor.

‌



Diante de tudo isso, eu pergunto: por que Mani não pode comer o filé mignon se na hora de roer o osso ela estava lá, firme e forte?

Pelo menos, em primeira instância, a magistrada da Bahia deu ganho de causa para Mani, que vai poder adquirir metade de tudo que Davi conquistou em sua trajetória no programa.

Eu acho muito justo. E que ele abra os olhos. Esse deslumbre pode colocá-lo de novo na linha da pobreza, caso não tenha cabeça para administrar essa grana.

