Power Couple estreia em ritmo de tiro, porrada e bomba Primeiro episódio do reality já foi marcado por discussão entre casais Blog do Bruno Tálamo|Bruno Tálamo 30/04/2025 - 14h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 15h31 )

Reprodução Instagram

A expectativa era enorme. E foi totalmente correspondida. Além de ótimos índices de audiência, alcançando pico de 5.3 pontos no IBOPE, batendo o programa do Ratinho, por sinal, o programa parece estar redondo: elenco de personalidade, provas de arrepiar e uma apresentação dinâmica e divertida.

Quero destacar a condução de Rafa Brites, que deu show de improviso e repertório ao lidar com os casais nas dinâmicas. Felipe Anderoli não fica por baixo e dá a cadência que o reality necessita.

Logo no primeiro apontamento, Everton Neguinho e sua esposa, Emylin, foram pra cima de Gi Menses e Diego Superbi. Com certeza, a faísca dessa treta já repercutiu e despertou o clima de caos entre os demais competidores.

Logo pela manhã, Gretchen reclamou que Diego comeu carne demais, deixando outras pessoas sem o alimento.

Este colunista que vos escreve acredita que essa temporada tem tudo para ser a mais emblemática dentre todas as edições de Power Couple.

O elenco demonstrou personalidade e, apesar de estarmos apenas no começo, não há aquele clima de hospitalidade natural nos primeiros dias de um confinamento. O clima já é bélico, com rusgas e picuinhas.

Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Que venham muito mais babado, confusão e gritaria.

