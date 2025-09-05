7 filmes baseados na obra de Stephen King que não são de terror Estreia de ‘A Vida de Chuck’ mostra que o escritor tem material muito além do horror Cinema de Segunda|Lello LopesOpens in new window 05/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/09/2025 - 02h00 ) twitter

Morgan Freeman e Tim Robbins brilham em 'Um Sonho de Liberdade' Divulgação

Stephen King é sinônimo de terror. Afinal, o escritor nos brindou com clássicos assustadores como Carrie: A Estranha, It, Cemitério Maldito e centenas de outras histórias. Mas a sua vasta obra também tem espaço para um material que passa longe do horror. E essas histórias também chegam ao cinema.

A mais recente adaptação de Stephen King para as telonas entra nessa lista. A Vida de Chuck, que estreou aqui no Brasil nesta quinta-feira (4), é baseada em um conto que não tem nada do universo de terror.

O Cinema de Segunda aproveita a onda para mostrar 7 filmes baseados na obra de Stephen King que deixaram o horror de lado.

Conta Comigo (1986)

Adaptado do conto O Corpo, da coletânea Quatro Estações (que vai aparecer de novo nessa lista), Conta Comigo é um dos melhores filmes com o material de Stephen King.

‌



A história dirigida com delicadeza por Rob Reiner contra a jornada de quatro amigos que vão procurar o corpo de um garoto atropelado por um trem. É um filmaço perfeito ao capturar a essência do momento em que a gente sai da infância para a juventude.

O Sobrevivente (1987)

Com o astro Arnold Schwarzenegger ainda no comecinho da carreira, O Sobrevivente é uma ficção científica distópica que se passa em 2017. Acusado por um crime que não cometeu, Ben Richards (Schwarzenegger) enfrenta um jogo mortal exibido na TV para ganhar a liberdade. Um remake do filme, dirigido por Edgar Wright e estrelado por Glen Powell, estreia em novembro.

‌



Um Sonho de Liberdade (1994)

Aqui está outro conto adaptado da coletânea Quatro Estações. Acompanhamos a história de Andy Dusfrene (Tim Robbins), preso pelo assassinato da mulher e do amante. Ele passa décadas na prisão de Shawshank, sem nunca perder a esperança de sair do local. Dirigido por Frank Darabont, o filme foi indicado a 7 Oscars.

Eclipse Total (1995)

Kathy Bates, que ganhou um Oscar por Louca Obsessão, volta ao universo de Stephen King como Dolores Claiborne, uma mulher presa pelo homicídio de idosa para quem ela trabalha como empregada doméstica.

‌



À Espera de um Milagre (1999)

Mais uma vez Frank Darabont acerta o tom em uma adaptação de Stephen King. Aqui ele conta a história de John Coffey (Michael Clark Duncan), um gigante de bom coração (e com um poder de cura), que está no corredor da morte acusado de ter assassinado duas menininhas.

Lembranças de um Verão (2001)

Anthony Hopkins é Ted Brautigan, um homem misterioso que faz amizade com Bobby (Anton Yelchin), um garoto de 11 anos que acabou de perder o pai.

A Vida de Chuck (2025)

E chegamos à estreia da semana. Mike Flanagan, que já adaptou outras obras de Stephen King, traz agora a história de Charles Krantz (Tom Hiddleston), um homem comum com uma vida extraordinária.

